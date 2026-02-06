Más de 100 colombianos fueron deportados de los Estados Unidos: vestían uniformes de presos

Han llegado a territorio colombiano 101 personas que fueron deportadas de los Estados Unidos el jueves 5 de febrero, según informó la Cancillería. Arribaron a través de un vuelo humanitario realizado por la Fuerza Aeroespacial de Colombia.

Esto se da luego de que, en los Estados Unidos, el presidente de Colombia sostuviera una reunión con el mandatario norteamericano, Donald Trump, en Washington.

Más de 100 colombianos son deportados. Foto: Cancillería

Entre las personas deportadas se encuentran 72 hombres, 28 mujeres y un menor de edad. Al llegar, fueron recibidos por miembros de la Cancillería y del Gobierno Nacional.

El Ministerio de Relaciones Exteriores precisó, a través de una publicación en X, que los deportados “recibieron acompañamiento integral por parte de la Cancillería y entidades del Gobierno Nacional, garantizando un retorno seguro y digno”.

Rosa Villavicencio, canciller colombiana, anunció desde la semana pasada un acuerdo entre Colombia y los Estados Unidos para hacer el traslado de diferentes conciudadanos que ya tienen orden de deportación.

“Con Estados Unidos hemos acordado seguir trayendo a las personas que van a ser deportadas, que cuentan ya con una resolución de expulsión por esta vía, y por ahora mantendremos unos veinte vuelos, uno semanal, para ir trayendo a estas personas”, aseveró Villavicencio.

Es importante resaltar que el Gobierno de los Estados Unidos, en cabeza del republicano Donald Trump, se ha caracterizado por promover fuertes políticas migratorias que han suscitado debates en distintos espectros políticos.

Recientemente, Estados Unidos ha estado bajo la mira por acciones violentas perpetradas por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE).

Nicole Renee Good y Alex Pretti fueron ultimados a tiros por oficiales de este organismo federal. A raíz de esto, algunas personas decidieron salir a manifestarse en contra del uso excesivo de la fuerza, que ha concluido con estos hechos desafortunados.

Renee Good muere a manos de un agente del ICE Foto: AFP

La primera dama de los Estados Unidos ha dicho que “necesitamos unirnos. Hago un llamado a la unidad”, y agregó que Donald Trump ya había sostenido una reunión con el gobernador de Minnesota y el alcalde de Minneapolis, y que “están trabajando juntos para que todo transcurra de manera pacífica y sin disturbios”.

Por su parte, el alcalde de Minneapolis, tras conocerse la muerte de Nicole Renee Good, se refirió al ICE diciendo: “No están aquí para traer seguridad a la ciudad; lo que están haciendo no es para proporcionar seguridad en Estados Unidos. Lo que están haciendo es causar caos y desconfianza”, y agregó que “están destrozando familias. Están sembrando caos en nuestras calles y, en este caso, literalmente matando personas”.