Estados Unidos

Más de 100 colombianos fueron deportados de los Estados Unidos: vestían uniformes de presos

Se trata de la llegada de 101 colombianos que fueron deportados desde el territorio norteamericano, llegaron en un vuelo humanitario vistiendo ropa de centros de detención.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Luciano Andrey Sánchez Flórez

Luciano Andrey Sánchez Flórez

6 de febrero de 2026, 7:45 p. m.
Casi 100 colombianos fueron deportados de Estados Unidos. Foto: Cancillería
Casi 100 colombianos fueron deportados de Estados Unidos. Foto: Cancillería Foto: El País

Han llegado a territorio colombiano 101 personas que fueron deportadas de los Estados Unidos el jueves 5 de febrero, según informó la Cancillería. Arribaron a través de un vuelo humanitario realizado por la Fuerza Aeroespacial de Colombia.

Alerta migratoria: Todo inmigrante detenido por ICE tiene “alta probabilidad” de ser deportado en 2026

Esto se da luego de que, en los Estados Unidos, el presidente de Colombia sostuviera una reunión con el mandatario norteamericano, Donald Trump, en Washington.

x
Más de 100 colombianos son deportados. Foto: Cancillería

Entre las personas deportadas se encuentran 72 hombres, 28 mujeres y un menor de edad. Al llegar, fueron recibidos por miembros de la Cancillería y del Gobierno Nacional.

El Ministerio de Relaciones Exteriores precisó, a través de una publicación en X, que los deportados “recibieron acompañamiento integral por parte de la Cancillería y entidades del Gobierno Nacional, garantizando un retorno seguro y digno”.

Estados Unidos

“Qué miserable sería nuestra existencia”, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, arremetió contra la IA y gigantes tecnológicos

Estados Unidos

UHN Plus lanza ‘¿Cómo votan?’: el medio digital que da a los hispanos el control de su voto en EE. UU.

Estados Unidos

Ola de frío amenaza nuevamente a Nueva York: podría ser potencialmente mortal

Estados Unidos

Super Bowl 2026: así se saborean los ‘snacks’ favoritos en cada estado de EE. UU.

Estados Unidos

La extravagante exigencia de Donald Trump para liberar fondos para proyecto ferroviario entre Nueva York y Nueva Jersey

Estados Unidos

Autoridades investigan brote de enfermedad gastrointestinal en crucero de lujo con más de 600 pasajeros

Estados Unidos

La Casa Blanca responde al polémico video que publicó Trump ridiculizando a Obama: “Fue un error”

Rosa Villavicencio, canciller colombiana, anunció desde la semana pasada un acuerdo entre Colombia y los Estados Unidos para hacer el traslado de diferentes conciudadanos que ya tienen orden de deportación.

Con Estados Unidos hemos acordado seguir trayendo a las personas que van a ser deportadas, que cuentan ya con una resolución de expulsión por esta vía, y por ahora mantendremos unos veinte vuelos, uno semanal, para ir trayendo a estas personas”, aseveró Villavicencio.

La extravagante exigencia de Donald Trump para liberar fondos para proyecto ferroviario entre Nueva York y Nueva Jersey

Es importante resaltar que el Gobierno de los Estados Unidos, en cabeza del republicano Donald Trump, se ha caracterizado por promover fuertes políticas migratorias que han suscitado debates en distintos espectros políticos.

Recientemente, Estados Unidos ha estado bajo la mira por acciones violentas perpetradas por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE).

Nicole Renee Good y Alex Pretti fueron ultimados a tiros por oficiales de este organismo federal. A raíz de esto, algunas personas decidieron salir a manifestarse en contra del uso excesivo de la fuerza, que ha concluido con estos hechos desafortunados.

ONU INVESTIGA MUERTE DE MUJER POR ICE
Renee Good muere a manos de un agente del ICE Foto: AFP

La primera dama de los Estados Unidos ha dicho que “necesitamos unirnos. Hago un llamado a la unidad”, y agregó que Donald Trump ya había sostenido una reunión con el gobernador de Minnesota y el alcalde de Minneapolis, y que “están trabajando juntos para que todo transcurra de manera pacífica y sin disturbios”.

Por su parte, el alcalde de Minneapolis, tras conocerse la muerte de Nicole Renee Good, se refirió al ICE diciendo: “No están aquí para traer seguridad a la ciudad; lo que están haciendo no es para proporcionar seguridad en Estados Unidos. Lo que están haciendo es causar caos y desconfianza”, y agregó que “están destrozando familias. Están sembrando caos en nuestras calles y, en este caso, literalmente matando personas”.

Más de Estados Unidos

x

“Qué miserable sería nuestra existencia”, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, arremetió contra la IA y gigantes tecnológicos

La nueva herramienta de UHN Plus permite a los hispanos en EE. UU. conocer a sus representantes y cómo votan según su código postal.

UHN Plus lanza ‘¿Cómo votan?’: el medio digital que da a los hispanos el control de su voto en EE. UU.

Casi 100 colombianos fueron deportados de Estados Unidos. Foto: Cancillería

Más de 100 colombianos fueron deportados de los Estados Unidos: vestían uniformes de presos

Se esperan nevadas y bajas temperaturas

Ola de frío amenaza nuevamente a Nueva York: podría ser potencialmente mortal

Los aperitivos más buscados durante el Super Bowl reflejan la diversidad gastronómica de Estados Unidos

Super Bowl 2026: así se saborean los ‘snacks’ favoritos en cada estado de EE. UU.

El ex presidente estadounidense y candidato presidencial republicano Donald Trump habla durante una conferencia de prensa después de ser declarado culpable de cargos de dinero secreto en la Torre Trump en la ciudad de Nueva York el 31 de mayo de 2024. Donald Trump se convirtió en el primer ex presidente estadounidense condenado por un delito después un jurado de Nueva York lo declaró culpable de todos los cargos en su caso de dinero secreto, meses antes de unas elecciones en las que aún podría regresar a la Casa Blanca.

La extravagante exigencia de Donald Trump para liberar fondos para proyecto ferroviario entre Nueva York y Nueva Jersey

Pasajeros y tripulación del Seven Seas Mariner reciben atención médica a bordo tras brote gastrointestinal.

Autoridades investigan brote de enfermedad gastrointestinal en crucero de lujo con más de 600 pasajeros

Obama Y Trump

La Casa Blanca responde al polémico video que publicó Trump ridiculizando a Obama: “Fue un error”

x

Guitarras de famosas leyendas musicales serán subastadas en los Estados Unidos: “la mejor colección de guitarras del mundo”

Florida debate limitar velocidad y exigir licencias para bicicletas eléctricas

Propuesta de ley en Florida para regular la velocidad de las bicicletas eléctricas: ¿qué busca y por qué importa?

Noticias Destacadas