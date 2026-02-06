Estados Unidos

La extravagante exigencia de Donald Trump para liberar fondos para proyecto ferroviario entre Nueva York y Nueva Jersey

El mandatario norteamericano ha hecho una exigencia para liberar fondos federales a un proyecto ferroviario que está a punto de cerrar.

Luciano Andrey Sánchez Flórez

6 de febrero de 2026, 6:31 p. m.
Donald Trump.
Donald Trump. Foto: AFP

Donald Trump está en medio de otro escándalo, luego de hacer una exigencia como condición para la liberación de fondos federales destinados a adelantar un proyecto ferroviario entre Nueva York y Nueva Jersey.

De acuerdo con información de CNN y NBC News, el mandatario habría pedido que tanto el Aeropuerto Internacional Dulles como la Estación Penn de la ciudad de Nueva York lleven su nombre, para de ese modo autorizar la entrega de los recursos federales.

La Casa Blanca responde al polémico video que publicó Trump ridiculizando a Obama: “fue un error”

Estos fondos serían necesarios para impulsar el denominado proyecto Gateway. El ofrecimiento, según se conoció, se le habría hecho al líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer.

x
Estación Penn, Nueva York. Foto: Getty Images

Según informó CNN, la propuesta fue rechazada por Schumer, quien argumentó que no tiene las facultades para atender una solicitud de ese tipo.

Esto ocurre en medio de la demanda que presentaron Nueva York y Nueva Jersey por la congelación de cerca de 16.000 millones de dólares de las arcas federales, recursos que serían destinados a la construcción del túnel que atravesaría el río Hudson.

La no liberación de estos fondos podría poner en peligro el avance de la obra y, en un caso extremo, obligarla a cerrar.

La suspensión de los recursos se dio bajo el argumento del cierre gubernamental del mes de septiembre; sin embargo, hasta el momento no se han restablecido estos dineros, que son de vital importancia para el avance del ya mencionado proyecto.

El deseo del mandatario gringo de poner su nombre en distintos lugares icónicos no es reciente, pues existe el antecedente del famoso Kennedy Center, que (por decisión unánime de la junta del centro) pasaría a llamarse Trump Kennedy Center.

Además, Donald Trump aseguró de manera reciente que este centro será cerrado por un periodo de dos años con el fin de hacer una reconstrucción completa del mismo.

Visita del Presidente Gustavo Petro al Presidente Donald Trump
Donald Trump. Foto: AP

“Después de considerar la opción de una construcción con cierre temporal y reapertura, o una construcción parcial mientras se mantienen las actividades de entretenimiento durante un periodo mucho más largo, trabajando en paralelo a las funciones, he determinado que el Trump Kennedy Center, si se cierra temporalmente para su construcción, revitalización y reconstrucción completa, puede convertirse, sin duda alguna, en el mejor centro de artes escénicas de su tipo en todo el mundo”, indicó el mandatario.

Este centro es un lugar importante para la cultura en el territorio norteamericano, donde se realizan espectáculos de suma importancia cultural.

El Kennedy Center cierra sus puertas: Donald Trump hizo anuncio este domingo

John F. Kennedy dijo: “El arte no conoce fronteras nacionales. El genio puede hablar en cualquier lengua, y el mundo entero lo oirá y escuchará”, configurándose así la cultura como un elemento importante no solo en Estados Unidos, sino en el mundo.

