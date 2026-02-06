La oficina de prensa del presidente estadounidense, Donald Trump, respondió a la polémica desatada por la publicación, desde la cuenta oficial mandatario, en la mañana de este viernes.

La Casa Blanca afirmó que la publicación en la cuenta de Donald Trump de un video en el que se veía a Barack y Michelle Obama caracterizados como monos fue un error de un “empleado” y que el mensaje ya ha sido borrado.

El video lo publicó el presidente de Estados Unidos en la noche de este jueves. Foto: Pantallazo Truth Social @realDonaldTrump

“Un miembro del personal de la Casa Blanca realizó la publicación por error”, “Ya ha sido eliminada”, declaró un funcionario de la Casa Blanca a la agencia de prensa, AFP

Mediante el comunicado, la Casa Blanca añadió: “Por favor, dejen la indignación falsa y publiquen hoy algo que realmente le importa al público estadounidense”.

Previamente, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, había criticado la polémica en torno al video, al calificarla de “falsa indignación” protagonizada por los críticos del presidente republicano.

Karoline Leavitt, jefe de prensa de la Casa Blanca. Foto: X: @LeavittMedia

Republicanos y demócratas reaccionaron al polémico video

Un senador republicano afroamericano, Tim Scott, partidario de Trump, reaccionó también de manera negativa: “Rezo para que sea falso, porque es lo más racista que he visto salir de esta Casa Blanca. El presidente debería retirarlo”, expresó en la red X.

Otro senador republicano, Roger Wicker, lo consideró “totalmente inaceptable” y afirmó que “el presidente debería retirarlo y pedir disculpas”.

Las principales figuras demócratas condenaron la publicación como “racista”; sin embargo, los Obama, que fueron los involucrados directamente, no se han pronunciado.

¿Por qué fue tan escandalosa la publicación?

Obama es el único presidente negro en la historia de Estados Unidos y respaldó en la campaña de 2024 a la oponente de Trump, Kamala Harris.

Trump ha mantenido durante mucho tiempo una amarga rivalidad con Obama, quien fue presidente de 2009 a 2017, y ha mostrado particular enojo por la popularidad del demócrata y el hecho de que ganara el Premio Nobel de la Paz.

En el primer año de su segundo mandato en la Casa Blanca, Trump ha intensificado su uso de imágenes hiperrealistas pero fabricadas con IA en Truth Social y otras plataformas, a menudo glorificándose a sí mismo mientras se burla de sus críticos.

El año pasado, Trump publicó un video generado por inteligencia artificial que mostraba a Barack Obama siendo arrestado en el Despacho Oval y luego entre rejas.

El video fue creado con inteligencia artificial. Foto: Tomada de redes sociales

Más tarde, se publicó un clip de IA del líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, con un bigote falso y un sombrero de charro. Jeffries calificó la imagen de racista.

