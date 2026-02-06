Estados Unidos

La Casa Blanca responde al polémico video que publicó Trump ridiculizando a Obama: “Fue un error”

Al mediodía de este viernes se confirmó la respuesta de la oficina del presidente. La publicación fue eliminada.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Redacción Mundo
6 de febrero de 2026, 6:10 p. m.
Obama Y Trump
Obama Y Trump Foto: Getty Images

La oficina de prensa del presidente estadounidense, Donald Trump, respondió a la polémica desatada por la publicación, desde la cuenta oficial mandatario, en la mañana de este viernes.

La Casa Blanca afirmó que la publicación en la cuenta de Donald Trump de un video en el que se veía a Barack y Michelle Obama caracterizados como monos fue un error de un “empleado” y que el mensaje ya ha sido borrado.

x
El video lo publicó el presidente de Estados Unidos en la noche de este jueves. Foto: Pantallazo Truth Social @realDonaldTrump
Trump lanza TrumpRx: medicamentos con receta bajan de precio en Estados Unidos

“Un miembro del personal de la Casa Blanca realizó la publicación por error”, “Ya ha sido eliminada”, declaró un funcionario de la Casa Blanca a la agencia de prensa, AFP

Mediante el comunicado, la Casa Blanca añadió: “Por favor, dejen la indignación falsa y publiquen hoy algo que realmente le importa al público estadounidense”.

Estados Unidos

“Qué miserable sería nuestra existencia”, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, arremetió contra la IA y gigantes tecnológicos

Estados Unidos

UHN Plus lanza ‘¿Cómo votan?’: el medio digital que da a los hispanos el control de su voto en EE. UU.

Estados Unidos

Más de 100 colombianos fueron deportados de los Estados Unidos: vestían uniformes de presos

Estados Unidos

Ola de frío amenaza nuevamente a Nueva York: podría ser potencialmente mortal

Estados Unidos

Super Bowl 2026: así se saborean los ‘snacks’ favoritos en cada estado de EE. UU.

Estados Unidos

La extravagante exigencia de Donald Trump para liberar fondos para proyecto ferroviario entre Nueva York y Nueva Jersey

Estados Unidos

Autoridades investigan brote de enfermedad gastrointestinal en crucero de lujo con más de 600 pasajeros

Previamente, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, había criticado la polémica en torno al video, al calificarla de “falsa indignación” protagonizada por los críticos del presidente republicano.

La portavoz Karoline Leavitt aseguró que el gobierno estadounidense usará todo su poder.
Karoline Leavitt, jefe de prensa de la Casa Blanca. Foto: X: @LeavittMedia

Republicanos y demócratas reaccionaron al polémico video

Un senador republicano afroamericano, Tim Scott, partidario de Trump, reaccionó también de manera negativa: “Rezo para que sea falso, porque es lo más racista que he visto salir de esta Casa Blanca. El presidente debería retirarlo”, expresó en la red X.

Otro senador republicano, Roger Wicker, lo consideró “totalmente inaceptable” y afirmó que “el presidente debería retirarlo y pedir disculpas”.

Las principales figuras demócratas condenaron la publicación como “racista”; sin embargo, los Obama, que fueron los involucrados directamente, no se han pronunciado.

Donald Trump estalla contra el sistema electoral a vísperas de las elecciones legislativas

¿Por qué fue tan escandalosa la publicación?

Obama es el único presidente negro en la historia de Estados Unidos y respaldó en la campaña de 2024 a la oponente de Trump, Kamala Harris.

Trump ha mantenido durante mucho tiempo una amarga rivalidad con Obama, quien fue presidente de 2009 a 2017, y ha mostrado particular enojo por la popularidad del demócrata y el hecho de que ganara el Premio Nobel de la Paz.

En el primer año de su segundo mandato en la Casa Blanca, Trump ha intensificado su uso de imágenes hiperrealistas pero fabricadas con IA en Truth Social y otras plataformas, a menudo glorificándose a sí mismo mientras se burla de sus críticos.

El año pasado, Trump publicó un video generado por inteligencia artificial que mostraba a Barack Obama siendo arrestado en el Despacho Oval y luego entre rejas.

El video fue creado con inteligencia artificial.
El video fue creado con inteligencia artificial. Foto: Tomada de redes sociales

Más tarde, se publicó un clip de IA del líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, con un bigote falso y un sombrero de charro. Jeffries calificó la imagen de racista.

*Con información de AFP

Más de Estados Unidos

x

“Qué miserable sería nuestra existencia”, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, arremetió contra la IA y gigantes tecnológicos

La nueva herramienta de UHN Plus permite a los hispanos en EE. UU. conocer a sus representantes y cómo votan según su código postal.

UHN Plus lanza ‘¿Cómo votan?’: el medio digital que da a los hispanos el control de su voto en EE. UU.

Casi 100 colombianos fueron deportados de Estados Unidos. Foto: Cancillería

Más de 100 colombianos fueron deportados de los Estados Unidos: vestían uniformes de presos

Se esperan nevadas y bajas temperaturas

Ola de frío amenaza nuevamente a Nueva York: podría ser potencialmente mortal

Los aperitivos más buscados durante el Super Bowl reflejan la diversidad gastronómica de Estados Unidos

Super Bowl 2026: así se saborean los ‘snacks’ favoritos en cada estado de EE. UU.

El ex presidente estadounidense y candidato presidencial republicano Donald Trump habla durante una conferencia de prensa después de ser declarado culpable de cargos de dinero secreto en la Torre Trump en la ciudad de Nueva York el 31 de mayo de 2024. Donald Trump se convirtió en el primer ex presidente estadounidense condenado por un delito después un jurado de Nueva York lo declaró culpable de todos los cargos en su caso de dinero secreto, meses antes de unas elecciones en las que aún podría regresar a la Casa Blanca.

La extravagante exigencia de Donald Trump para liberar fondos para proyecto ferroviario entre Nueva York y Nueva Jersey

Pasajeros y tripulación del Seven Seas Mariner reciben atención médica a bordo tras brote gastrointestinal.

Autoridades investigan brote de enfermedad gastrointestinal en crucero de lujo con más de 600 pasajeros

Obama Y Trump

La Casa Blanca responde al polémico video que publicó Trump ridiculizando a Obama: “Fue un error”

x

Guitarras de famosas leyendas musicales serán subastadas en los Estados Unidos: “la mejor colección de guitarras del mundo”

Florida debate limitar velocidad y exigir licencias para bicicletas eléctricas

Propuesta de ley en Florida para regular la velocidad de las bicicletas eléctricas: ¿qué busca y por qué importa?

Noticias Destacadas