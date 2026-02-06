Estados Unidos

Trump lanza TrumpRx: medicamentos con receta bajan de precio en Estados Unidos

La Casa Blanca presentó una nueva plataforma digital que promete descuentos “drásticos” en decenas de fármacos de uso común, en medio del debate por el alto costo de la salud en el país.

Margarita Briceño Delgado

6 de febrero de 2026, 1:12 p. m.
El presidente Donald Trump durante la presentación de TrumpRx, la nueva plataforma federal que busca reducir el precio de medicamentos recetados mediante acuerdos con la industria farmacéutica.
El presidente Donald Trump durante la presentación de TrumpRx, la nueva plataforma federal que busca reducir el precio de medicamentos recetados mediante acuerdos con la industria farmacéutica. Foto: Composición Semana/X @WhiteHouse/ X @FoxNews

Decenas de los medicamentos con receta más utilizados en Estados Unidos comenzaron a ofrecerse con precios reducidos a través de TrumpRx, una nueva plataforma digital impulsada por la administración del presidente Donald Trump.

El portal busca facilitar el acceso a tratamientos esenciales mediante acuerdos con la industria farmacéutica y descuentos directos para los consumidores.

¿Qué es TrumpRx, cómo funciona y a quiénes beneficia realmente?

A partir de la noche del 5 de febrero de 2026, el Gobierno de Estados Unidos puso en marcha TrumpRx.gov, una plataforma digital destinada a hacer más accesibles los medicamentos recetados que suelen tener precios elevados en ese país.

El lanzamiento fue anunciado oficialmente por el presidente Donald Trump desde la Casa Blanca, acompañado por altos funcionarios sanitarios y ejecutivos involucrados en la puesta en marcha del proyecto, como lo registra ABC News.

La iniciativa busca responder a una creciente preocupación pública: el alza sostenida de los costos de los medicamentos en EE. UU., donde muchos tratamientos esenciales resultan prohibitivos para personas que pagan de su bolsillo o tienen deducibles muy altos en sus seguros de salud.

A diferencia de una farmacia en línea tradicional, TrumpRx no vende ni envía medicamentos directamente. Se trata de un sitio operado por el gobierno federal que permite a los usuarios comparar precios reducidos y, mediante enlaces o cupones, acceder a las ofertas de los propios fabricantes o distribuidores autorizados, como lo informa The Economic Times.

Trump lleva la batalla por el precio de los medicamentos al terreno digital

Según la Casa Blanca, el portal se lanzó con más de 40 medicamentos populares con receta cuyos precios se han negociado con importantes compañías farmacéuticas mediante acuerdos que incluyen incentivos regulatorios y la promesa de exenciones arancelarias para algunos productos extranjeros.

Entre los fármacos incluidos en el lanzamiento figuran tratamientos para diabetes, obesidad, fertilidad y otras condiciones importantes de salud. El precio de algunos tratamientos ampliamente utilizados, como ciertos medicamentos para perder peso, fue destacado por los promotores de la iniciativa como ejemplo de los “descuentos drásticos” que se ofrecerán.

La FDA retira del mercado un importante medicamento para regular la presión arterial por riesgo de cáncer

El presidente afirmó que estos acuerdos y la creación de TrumpRx representan “una de las iniciativas más transformadoras” para hacer que la atención médica sea más asequible en Estados Unidos, y que los medicamentos recetados ahora estarán disponibles con precios “más bajos que nunca”.

De acuerdo a lo que informa la agencia Reuters, la recepción de TrumpRx entre expertos y observadores de salud pública ha sido diversa.

Mientras algunos celebran cualquier esfuerzo por reducir los costos directos para los pacientes, otros señalan que los descuentos reflejados en el sitio pueden no ser necesariamente más bajos que los que fabricantes o programas existentes ya ofrecen fuera del marco del portal.

Además, las compras a través de TrumpRx generalmente no cuentan para deducibles o límites de gastos de los seguros de salud tradicionales, lo que podría limitar los beneficios reales para personas con cobertura médica.

