Trump anuncia la disminución del precio de un importante medicamento que trata la obesidad. Esto costaría el tratamiento

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el jueves 6 de noviembre una serie de acuerdos con las gigantes farmacéuticas Eli Lilly y Novo Nordisk para reducir los precios de medicamentos para la pérdida de peso utilizados en tratamientos contra la diabetes y la obesidad, una de las enfermedades que más afecta a los estadounidenses.

Ambas compañías sostuvieron que “han acordado ofrecer su medicamento más popular para la pérdida de peso GLP-1”.

Hay medicamentos que pueden ayudar a controlar el apetito y otros procesos biológicos que contribuyen a la obesidad. | Foto: Peter Dazeley

Igualmente, el entusiasmo creció cuando mencionaron que el producto estará en el mercado “con descuentos drásticos”, favoreciendo su adquisición por parte de la población en general.

¿Cuáles son las características del medicamento?

La nueva generación de medicamentos supresores del apetito que utilizan la molécula GLP-1, ha ganado popularidad debido a su eficacia para ayudar a las personas a perder peso.

Sirven para controlar el nivel de azúcar en sangre, estimulando la secreción de insulina y reduciendo la de glucagón.

La molécula favorece la regulación del apetito. | Foto: Getty Images/Science Photo Libra

Además, ayudan a perder peso al retrasar el vaciamiento gástrico y reducir el apetito, según reportes médicos.

Por otra parte, pueden tener beneficios cardiovasculares, como la reducción de la presión arterial, mejorando el estado de salud en ese rubro.

Ahora bien, todo tipo de tratamiento para bajar de peso es preferible que esté bajo la supervisión de un médico con su respectiva licencia profesional.

¿Cómo es plan económico de la distribución del medicamento?

El precio de un mes de tratamiento con estos medicamentos en Estados Unidos puede superar los 1.000 dólares, un precio que no es accesible para población con ingresos menores.

La farmacéutica con sede en Indianápolis, Indiana, se comprometió a bajarle al medicamento en cuestión. | Foto: Getty Images

Este acuerdo reducirá los costos de las dosis orales iniciales de GLP-1 en 150 dólares para ciertos grupos de personas, una cifra que un alto funcionario estadounidense dijo ser “aproximadamente una novena parte del precio actual”.

Este precio se aplicará a quienes están en Medicare, el programa sanitario para jubilados, el programa de seguridad social Medicaid y a través del sitio web TrumpRx, una plataforma para usuarios del sistema de salud.

Trump ha hecho de los esfuerzos para reducir el precio de los medicamentos uno de los puntos centrales de su segundo mandato.

Además, ha instado a las farmacéuticas a producir sus medicamentos con manufactura estadounidense para evitar imposición de aranceles que puede aumentar el costo final dirigido al público.