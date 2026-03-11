El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó una resolución impulsada por el Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo (GCC) que condena los ataques de Irán contra siete países y pide su cese inmediato.

El texto, aprobado por 13 votos a favor y dos abstenciones, las de China y Rusia, exige el “cese inmediato de todos los ataques de la República Islámica de Irán contra Bahréin, Kuwait, Omán, Catar, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Jordania”.

Asimismo, la resolución condena toda acción o amenaza de Irán encaminada a cerrar, obstaculizar o perturbar de cualquier forma la navegación internacional en el estrecho de Ormuz o a amenazar la seguridad marítima en el estrecho de Bab al Mandeb.

Según Acnur, alrededor de 100.000 personas abandonaron Teherán en los primeros días del conflicto, muchas de ellas desplazándose hacia el norte, mientras la situación humanitaria sigue siendo crítica. Foto: Foto: Agencia AP

“El Consejo de Seguridad ha confirmado, mediante la aprobación de esta resolución, que tiene una posición clara sobre estos ataques directos contra nuestros países. Ha demostrado que está comprometido con el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales”, ha señalado tras la votación el embajador de Bahréin ante Naciones Unidas, Yamal Alrowaiei, en nombre del GCC.

Un total de 135 países miembros de las Naciones Unidas expresaron su apoyo a la resolución.

Estados Unidos e Israel lanzaron el 28 de febrero un ataque de una magnitud sin precedentes contra objetivos específicos dentro de Irán, en los que fue asesinado el líder supremo iraní Alí Jamenei, de 86 años y al frente del país desde 1989.

Los bombardeos llevaron a Teherán a disparar una andanada de misiles en ciudades de todo Oriente Medio.

El aeropuerto de Azerbaiyán fue atacado por Irán. Foto: X/@BRICSinfo

Por otro lado, una veintena de estados que apoyan la fuerza de mantenimiento de la paz de la ONU en Líbano, así como la subsecretaria general de las Naciones Unidas Rosemary DiCarlo, llamaron a una “desescalada” entre Hezbolá e Israel en ese país.

“Una desescalada inmediata y el cese de la violencia son imperativos”, instó DiCarlo durante una reunión del Consejo de Seguridad, convocada por Francia y respaldada por varios países.

DiCarlo exhortó a Hezbolá a “cesar sus ataques contra Israel” y a “cooperar” con el Gobierno libanés, así como a Israel a “poner fin a su campaña militar en el Líbano y retirar sus fuerzas del territorio libanés”.

Humo y llamas se elevan desde los edificios tras un ataque aéreo israelí en Dahiyeh, en los suburbios del sur de Beirut, Líbano, el miércoles 11 de marzo de 2026. Foto: AP

En su nombre, el embajador de Francia ante la ONU, Jerome Bonnafont, instó a Israel “a que abstenga de cualquier ataque contra infraestructuras civiles y zonas densamente pobladas, y a que respete la soberanía y la integridad territorial de Líbano”.

Los Estados condenaron “la decisión irresponsable de Hezbolá de sumarse a los ataques iraníes contra Israel”.

