Organizaciones humanitarias rechazan que las disidencias de Iván Mordisco prohíban el ingreso a sus territorios: “Vulnerabilidad”

Organizaciones de protección de los derechos humanos en Colombia condenaron este jueves, 19 de marzo, las amenazas de guerrilleros disidentes de las extintas Farc contra las comisiones humanitarias de la Misión de Verificación de la ONU, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de los Estados Americanos (MAPP-OEA) y la Defensoría del Pueblo.
La organización al mando de Iván Mordisco prohibió a miembros de estas entidades entrar a territorios bajo su dominio, debido a supuestas “violaciones de confianza y neutralidad”, según un comunicado.
En ese sentido, indican que “las misiones humanitarias y de verificación han sido utilizadas para obtener información de nuestras posiciones, facilitando operaciones militares en nuestra contra”.
La restricción “agrava” las condiciones de vida y la “situación de vulnerabilidad” de la población civil en zonas apartadas, declaró la defensora Iris Marín, que preside el organismo estatal encargado de la protección de los derechos humanos.
“Esta decisión vulnera el derecho internacional humanitario. Impedir la presencia de organismos humanitarios limita el monitoreo de riesgos, el acceso a la atención y el acompañamiento que requieren las comunidades. Asimismo, preocupa cualquier intento de obstaculizar o poner en riesgo la labor de quienes trabajan por la defensa de los derechos humanos”, añadió la defensora.
La Defensora del Pueblo, @MarnIris, lamenta el anuncio de las disidencias del autodenominado EMC de restringir el acceso de la institución y de otros organismos humanitarios a las zonas bajo su influencia.— Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) March 19, 2026
Impedir la presencia de organismos humanitarios limita el monitoreo de…
De su lado, la OEA aseguró que son falsos los “señalamientos sobre falta de imparcialidad” de su Misión de Apoyo al Proceso de Paz. Rechazó las insinuaciones sobre “una supuesta filtración de información para favorecer acciones militares”.
#Comunicado— MAPP/OEA (@MAPPOEA) March 19, 2026
La #MAPPOEA rechaza las restricciones a su labor y seguirá acompañando a las comunidades en los territorios.#NoMásViolencia
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La labor de estas misiones “es fundamental para las comunidades”, escribió en X la directora de Human Rights Watch para las Américas, Juanita Goebertus. Llamó al gobierno colombiano a “garantizar condiciones de seguridad”.
“No hay un milímetro del territorio colombiano que pueda ser vedado por actores armados”, dijo a la prensa Gabriel Rondón, viceministro del Interior.
.@MisionONUCol comparte lo expresado por la Coordinadora Residente y Humanitaria 🇺🇳🇨🇴. Reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad, integridad y trabajo humanitario en beneficio de comunidades. Reiteramos llamado a garantizar acceso seguro a comunidades y sin restricciones. https://t.co/9pAihTFj1A— Misión de la ONU en Colombia (@MisionONUCol) March 19, 2026
*Con información de AFP