Disidencias de las Farc prohíben a la ONU, OEA y Defensoría del Pueblo entrar a “sus territorios”: “Silencio cómplice”

El Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc, al mando de Iván Mordisco, emitió un comunicado este miércoles en el que prohíbe el ingreso de la misión de verificación de la ONU, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de los Estados Americanos MAPP-OEA y la Defensoría del Pueblo a territorios donde ellos delinquen.

“A partir de la fecha, queda restringido el ingreso de las mencionadas misiones y de la Defensoría del Pueblo a los territorios donde desarrollamos nuestra acción política y militar”, se lee en el comunicado.

De igual manera, aseguran que la medida obedece “a graves violaciones de confianza y neutralidad. Desafortunadamente, acciones humanitarias y de verificación han sido utilizadas para obtener información de nuestras posiciones, facilitando operaciones militares en nuestra contra, la Defensoría ha emitido alertas tempranas manipuladas por sus encargados regionales, que desconocen u omiten la realidad territorial, sembrando pánico, aversión contra las Farc-EP y convirtiéndose en la justificación de los operativos militares”.

Iván Mordisco está en guerra contra Calarcá en el sur del país, aunque mantiene su poderío en el Cauca, el sur del Valle del Cauca y Nariño. Foto: SEBASTIAN MARMOLEJO

Señalan las disidencias de Mordisco que estas misiones de verificaciones han sido cómplices y guardan silencio frente a supuestas violaciones de derechos humanos.

“Siempre hemos señalado el silencio casi cómplice de estos organismos frente a crímenes de Estado o la violación al derecho internacional humanitario como en los casos de la muerte del menor de 10 años Dylan Cruz, y los tres civiles asesinados a manos de la fuerza pública en el corregimiento de El Plateado Argelia en el mes de enero, o los bombardeos contra civiles y menores de edad en el departamento del Guaviare, además de la estigmatización creciente contra las legítimas formas de resistencia del pueblo colombiano, sumando a esto se han presentado en varias oportunidades filtración de información sensible desde misiones humanitarias, poniendo en riesgo a nuestras fuerzas y las comunidades”, dice el documento conocido por SEMANA.

En esa misma comunicación aseguran que “En adelante, las Farc-EP solo mantendrán misiones humanitarias con el COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA (CICR), en la medida en que esta institución garantice: La neutralidad absoluta, el secreto y confidencialidad y que se mantenga la coordinación previa para toda acción”.