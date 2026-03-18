Las razones por las que las disidencias de Iván Mordisco prohíben el ingreso a sus territorios a las misiones de ONU, OEA y Defensoría del Pueblo

El Secretariado del Estado Mayor Central de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) bajo el mando de las disidencias de Iván Mordisco lanzó una advertencia este miércoles 18 de marzo.

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El comunicado va dirigido puntualmente a la Misión de Verificación de la ONU, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de los Estados Americanos (MAPP-OEA) y la Defensoría del Pueblo.

En el documento, la organización afirma que, a partir de la fecha, queda restringido el ingreso de estas entidades a sus territorios, argumentando presuntas inconsistencias en su actuación.

Según el texto, “se ha restringido el ingreso de las misiones internacionales de la ONU y de la Defensoría del Pueblo a los territorios donde desarrollamos nuestra acción política y militar”.

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El comunicado señala que esta decisión obedece a lo que consideran “graves violaciones de confianza y neutralidad”. Asimismo, sostiene que las labores humanitarias y de verificación habrían sido utilizadas con otros fines.

En ese sentido, indican que “las misiones humanitarias y de verificación han sido utilizadas para obtener información de nuestras posiciones, facilitando operaciones militares en nuestra contra”.

De acuerdo con el documento, “la Defensoría ha emitido alertas tempranas manipuladas por sus encargados regionales, que desconocen u omiten la realidad territorial”.

Este es el comunicado de las disidencias de las Farc. Foto: Redes sociales

Además, afirman que estas acciones han contribuido a generar “aversión contra las FARC-EP y convirtiéndose en la justificación de los operativos militares”.

“Siempre hemos señalado el silencio casi cómplice de estos organismos frente a los crímenes de Estado o la violación al derecho internacional humanitario”, señala el texto, en el que también se mencionan situaciones como la muerte de un menor y operaciones militares en diferentes regiones del país.

El comunicado añade que se han presentado filtraciones de información desde misiones humanitarias, lo que, según indican, ha puesto en riesgo a sus integrantes y comunidades en los territorios donde tienen presencia.

Finalmente, el Secretariado informa que continuará permitiendo misiones humanitarias bajo ciertas condiciones. “De adelante, las FARC-EP solo mantendrán misiones humanitarias con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), en la medida en que esta institución garantice: la neutralidad absoluta, el secreto y confidencialidad y se mantenga la coordinación previa para toda acción”.