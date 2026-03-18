El 28 de febrero, Estados Unidos e Israel iniciaron una serie de bombardeos contra objetivos en Irán, una ofensiva que intensificó de inmediato la tensión en Medio Oriente.

El secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth, señaló en una conferencia de prensa que la operación militar podría extenderse hasta ocho semanas.

El patrimonio cultural de Irán amenazado por la guerra con Estados Unidos e Israel

Desde el comienzo de la ofensiva, Teherán (la capital de Irán) ha lanzado cientos de drones y misiles balísticos hacia países vecinos en represalia por los ataques en su contra.

Aunque muchos han sido interceptados, los impactos han provocado víctimas y daños en infraestructuras clave, incluidos hoteles en Dubái, aeropuertos, puertos internacionales, instalaciones militares y sedes diplomáticas de Estados Unidos.

Esta es la lista de países que han sido afectados directamente por el conflicto:

Teherán, Irán. Foto: Getty Images

Irán

El Ministerio de Salud de Irán informó el 8 de marzo que más de 1.200 personas han muerto, entre ellas cerca de 200 mujeres y 200 niños menores de 12 años, mientras que más de 10.000 civiles han resultado heridos.

Además, varios líderes del país han fallecido en operaciones militares, entre ellos Alí Jamenei y, más recientemente, el ministro de Inteligencia, Esmail Jatib.

La semana pasada, Hegseth informó que se han atacado más de 15.000 objetivos en suelo iraní desde el inicio de la guerra.

Esto dijo Rusia sobre el asesinato de altos cargos de Irán tras recientes bombardeos en Teherán

Israel

En Israel se han registrado 14 fallecidos desde el inicio de la guerra en Medio Oriente, en medio de los intensos bombardeos que la República Islámica ha lanzado contra Tel Aviv.

Tel Aviv, Israel. Foto: Anadolu via Getty Images

Líbano

El Ministerio de Salud libanés informó que 968 personas han muerto desde el 2 de marzo, cuando estalló la guerra entre Israel y el movimiento proiraní Hezbolá.

Entre las víctimas hay 77 mujeres, 116 niños y 40 trabajadores sanitarios, mientras que 2.432 personas han resultado heridas, según el último balance oficial.

Catar

La empresa estatal energética QatarEnergy anunció la suspensión de la fabricación de varios productos derivados, después de detener la producción de gas natural licuado (GNL) tras un ataque iraní contra dos de sus principales instalaciones.

De igual forma, el Ministerio del Interior catarí declaró que 16 personas habían resultado heridas por los bombardeo iranís.

Irán confirma la muerte de Alí Larijani, jefe de seguridad del régimen. Cayó en un ataque liderado por Israel

Baréin

Un bombardeo contra la instalación petrolera de Al Ma’ameer provocó un incendio y daños materiales. Según la agencia oficial Baréin News Agency, el fuego se originó tras un ataque iraní y fue controlado por las autoridades.

Asimismo, el Ministerio del Interior de Baréin informó que desde el inicio de la guerra han reportado dos personas fallecidas.

Emiratos Árabes Unidos

El país se ha visto afectado principalmente en el sector turístico. Dubái intenta mantener su imagen de destino seguro pese a los ataques con drones lanzados por Irán.

Sin embargo, la percepción cambió tras el lanzamiento de unos 1.800 misiles y drones como represalia por la ofensiva estadounidense-israelí iniciada el 28 de febrero.

La mayoría de los proyectiles fue interceptada, aunque algunos causaron daños en infraestructura, entre ellos el Aeropuerto Internacional de Dubái, que ha tenido que cerrar en varias ocasiones.

Trabajadores inspeccionan los daños causados por un ataque con drones durante la noche en el hotel Address Creek Harbour en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, el 12 de marzo de 2026. Foto: AP

Irak

Al menos 49 personas han muerto en Irak desde el inicio de la guerra, según un recuento de AFP basado en declaraciones de grupos armados y funcionarios locales.

*Con información de AFP.