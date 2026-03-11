La elección de la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia se ha convertido en uno de los movimientos más observados tras la Gran Consulta por Colombia de 2026. Entre las posibilidades que han surgido como llave de la ganadora, está Juan Daniel Oviedo, quien fue el segundo en esa votación con más de 1,2 millones de sufragios.

La cita este miércoles entre ambos será a las 10 de la mañana. Se espera que a las 12 del día hagan pública su decisión.

La discusión política genera expectativa. Tras salir de una reunión el martes, Valencia reconoció que el tema de la vicepresidencia se ha conversado, aunque insistió en que la decisión debe tomarse con realismo político y evaluando las condiciones de la campaña. La determinación llegará hoy tras un último encuentro entre ambos políticos.

Desde el punto de vista electoral, una fórmula Valencia–Oviedo podría representar una combinación estratégica. La candidata del Centro Democrático cuenta con el respaldo de una estructura partidista consolidada, mientras que Oviedo emergió como uno de los fenómenos de la consulta, con un respaldo que superó los 1,2 millones de votos y que provino en buena parte de sectores independientes y de centro.

Esa mezcla podría ampliar el alcance de la campaña hacia votantes que no se identifican necesariamente con el uribismo, pero que buscan alternativas frente al Gobierno actual.

Sin embargo, el posible acuerdo enfrenta tensiones. El propio Oviedo ha reconocido que existen diferencias programáticas con Valencia que deben resolverse antes de hablar de una fórmula conjunta. Entre los puntos sensibles están debates sobre el acuerdo de paz y el papel de instituciones como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), asuntos que podrían marcar las “líneas rojas” de cualquier negociación política.

El exdirector del Dane también ha señalado que su votación no debe interpretarse automáticamente como una ficha de negociación y ha aclarado que, hasta ahora, la vicepresidencia no le ha sido ofrecida formalmente.

Paloma Valencia ha reconocido públicamente que valora el papel que tuvo Juan Daniel Oviedo en la consulta de la coalición y la votación que logró, que lo posicionó como una de las figuras relevantes dentro de ese proceso político.

La candidata ha señalado que mantiene un diálogo abierto con él y que su aporte al debate interno sobre el rumbo del país es importante dentro de la construcción de una alternativa política.

Valencia ha señalado que la decisión no depende únicamente de su invitación, sino también de la disposición de Oviedo y de si considera que ese rol encaja con el camino político que quiere seguir después de la votación que obtuvo.

El debate sobre la fórmula también ha estado atravesado por el papel del expresidente Álvaro Uribe Vélez, líder histórico del Centro Democrático. En medio de la discusión, Uribe publicó un mensaje que decía: “Es necesario entender los nuevos tiempos, escuchar con atención y respeto las ideas diferentes, sin abandonar los principios que nos guían”.

En paralelo, la discusión sobre la vicepresidencia ha abierto otras posibilidades. La excandidata presidencial Vicky Dávila planteó que, si no se concreta un acuerdo entre Valencia y Oviedo, otra fórmula competitiva podría ser con Juan Manuel Galán.

La propuesta apunta a mantener el espíritu de la coalición que surgió de la consulta, basada en sumar distintos sectores políticos alrededor de un proyecto común.

La elección de la fórmula vicepresidencial no solo definirá quién acompañará a Valencia en el tarjetón presidencial, sino que también marcará la estrategia política de la coalición.