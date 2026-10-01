Así será la cacería contra la corrupción en Colombia: Cristina Lombana liderará “cuerpo élite”

En la Casa de Nariño se diseña el plan para atacar la corrupción en Colombia y Abelardo De La Espriella ya tomó la primera decisión: la magistrada Cristina Lombana, próxima a abandonar su asiento en la Corte Suprema de Justicia, liderará un bloque de búsqueda para poner en evidencia hechos irregulares en la administración pública.

Lombana tendrá disponible un presupuesto para crear un grupo y articular trabajo con diferentes entidades para perseguir a las personas que estén involucradas en malos manejos de las finanzas del Estado. Las acciones no solo se espera que sean contra la administración de Gustavo Petro, también sumará otros períodos.

“Eliminación de archivos”: se prendieron las alarmas por presunta corrupción en el gobierno Petro; Fiscalía realizó allanamiento

El objetivo es que el bloque de búsqueda pueda usar inteligencia, análisis financiero y policía judicial para identificar y rastrear las conductas ilegales. De igual manera, promover escenarios ante la justicia para que se materialicen extinciones de dominio y se mantenga la persecución de los flujos financieros ilícitos.

Este cuerpo élite dependerá directamente del despacho presidencial y la responsable será la magistrada Cristina Lombana desde el próximo 8 de octubre. Se anticipó que ella articulará esfuerzos con la UIAF y la Dian, esquemas de cooperación internacional y el respaldo operativo de la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría.

Abelardo De La Espriella y Cristina Lombana Foto: Presidencia y Corte Suprema

En una declaración pública, De La Espriella había manifestado: “Su objetivo prioritario será la identificación integral de las estructuras corruptas, el rastreo estratégico de los fondos comprometidos y el aporte de pruebas contundentes a los organismos judiciales para acelerar la judicialización de los responsables”.

La estrategia anticorrupción del nuevo Gobierno no se agota en el bloque de búsqueda, también se plantea un nuevo estatuto de contratación para actualizar la ley 80 y “pueda afrontar el uso de la IA, tenga un capítulo de compras para la innovación e introduzca criterios de sostenibilidad ambiental y social”.

Abelardo De La Espriella lanzó dura advertencia a corruptos: “Lista de la OFAC es otro camino para cerrarle la puerta a la impunidad”

De igual manera, se plantea un recorte del gasto cercano al 40 por ciento y crear un Estado austero: “En Colombia tenemos más de 700.000 puestos que sobran, y todos esos espacios abren la puerta a las lógicas de la corrupción, el tráfico de influencias, los ‘dedazos’ y el desangre de la institucionalidad”, comentó en su momento De La Espriella.

El Gobierno busca convertir la lucha contra la corrupción en uno de los ejes de su administración con medidas que van desde la persecución de los responsables de desfalcos al erario hasta la reforma de la contratación pública y la reducción del gasto estatal. En el Congreso ya cuenta con aliados para tramitar los cambios en las normas.