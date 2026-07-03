Gobierno Petro respondió mensajes en redes sociales que advierten que se estaría “escondiendo información” en el empalme

En medio del tenso empalme que se está llevando a cabo entre el Gobierno saliente del presidente Gustavo Petro y la administración del mandatario electo Abelardo De La Espriella, se han conocido mensajes en redes sociales que han criticado con dureza ese proceso.

Incluso, se ha advertido que, al parecer, el Gobierno saliente estaría escondiendo información en el empalme. Estas sospechas llegaron a la Casa de Nariño, por lo que se registró una respuesta oficial.

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El coordinador del empalme del Gobierno Petro, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, expresó que esos tipos de mensajes en redes sociales son expresiones que no corresponden a la realidad.

“Nosotros estamos haciendo un empalme sin ningún apellido y comentarios que expresen en las redes sociales, pues hay que valorarlos como eso, como comentarios que puede hacer cualquier persona en una red social y que no corresponden en absoluto a ninguna realidad de las actividades del Gobierno”, anotó Ávila.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, es el delegado del actual Gobierno nacional para el proceso de empalme. Foto: Colprensa

De la misma manera, aseguró: “Las estadísticas financieras, administrativas, contractuales que tiene el Gobierno en su ejecución son públicas, son conocidas en las plataformas de información pública y, obviamente, un comentario en una red social en la cual digan que está escondiendo información no tiene mayor sustentación, ni validez, ni amerita una respuesta al respecto”.

El coordinador del empalme del Gobierno saliente, Germán Ávila, respondió los comentarios en las redes sociales que señalaron que se está escondiendo información: “No tienen mayor sustentación ni validez”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/6juPHqUQV2 — Revista Semana (@RevistaSemana) July 3, 2026

Entretanto, en la sesión de este viernes 3 de julio, el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, descartó que por ahora se lleve a cabo una reunión entre De La Espriella y Petro.

Además, indicó Restrepo: “Es indispensable acceder a todos los temas de la gestión pública, con absoluta claridad, porque hay que garantizarle la verdad a este proceso para poder gobernar con eficiencia y en beneficio de los colombianos”.

Subrayó: “He manifestado que el empalme que empieza el día de hoy no es un tema solamente protocolario, es un informe de verificación de realidades, pero también de riesgos. He pedido garantizar la transparencia en este proceso de transición, la necesidad de prudencia y austeridad, de cara a la realidad colombiana”.

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Y concluyó: “He insistido al ministro Ávila que gobernar hasta el último día no significa comprometer el Estado; he puesto de presente las inquietudes de contratos millonarios de largo plazo, de contrataciones aceleradas, de cambios estructurales de entidades y nombramientos de última hora”.