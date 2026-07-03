Mano derecha de Gustavo Petro reveló detalle del diálogo con Donald Trump: victoria de Abelardo De La Espriella estuvo sobre la mesa

En una declaración que dio en la Casa de Nariño, el coordinador del empalme del Gobierno saliente, Germán Ávila, hizo referencia a la sorpresiva conversación que sostuvo Gustavo Petro con Donald Trump, su homólogo de Estados Unidos.

Este contacto, que no estaba en la agenda oficial del jefe de Estado, se llevó a cabo este viernes 3 de julio, mientras Petro avanza en una visita de trabajo en Italia.

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Ávila manifestó que uno de los temas abordados en esa conversación fue el proceso de transición política que está atravesando el país, tras la victoria en las urnas de Abelardo De La Espriella.

“Quiero informar a la ciudadanía que, mientras desarrollábamos esta reunión, el presidente Petro ha tenido una comunicación con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y en ella han sido intercambiadas opiniones entre los dos presidentes sobre los temas relacionados con la política antinarcóticos”, afirmó Ávila.

El coordinador del empalme del Gobierno saliente, Germán Ávila, confirmó que los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump conversaron sobre la transición política que está viviendo el país, tras la victoria de Abelardo De La Espriella. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/wKyBKw8tAk — Revista Semana (@RevistaSemana) July 3, 2026

Agregó que también hablaron sobre “el proceso político que se está viviendo en Colombia y la transición que se está produciendo. En esta conversación, el presidente Petro compartió con el presidente de los Estados Unidos todas las inquietudes que nos asisten en relación con la necesidad de preservar la tranquilidad, la paz y la convivencia entre los colombianos, a lo cual el presidente de los Estados Unidos se manifestó de acuerdo y dispuesto a colaborar para que ese proceso se diera razonablemente y que conserváramos la seguridad y la tranquilidad entre los colombianos y evitáramos situaciones inconvenientes para la paz nacional. Fue una conversación amable”.

Frente a ese diálogo, Petro dio un balance por medio de su cuenta de X: “Acabo de conversar telefónicamente con el presidente de los EE. UU., Donald Trump. Como en las tres veces anteriores, fue una conversación amable. Le solicité su ayuda para impedir que el odio creado en una parte de la sociedad colombiana no lleve a la sangre y la violencia de quienes los instigan y financian”.

Petro recalcó: “Me dijo que era un ‘god man’ y que ojalá pudiéramos hablar después. Le advertí de la enorme polarización creciente entre la sociedad de los cinco países que libertó Simón Bolívar y que hasta su muerte siempre llevó el mechón de pelo que le regaló George Washington”.

Y manifestó: “Le di todos los datos actuales del programa que adelanto de sustitución voluntaria de cultivos de hoja de coca y que serán publicados para orgullo de mi Gobierno y de la sociedad colombiana. Dejé financiado el programa hasta diciembre de este año 2026 y le solicité, por su eficacia, que lo mantuvieran”.

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“Me extrañó que el presidente Donald Trump no supiera que yo no apoyaba a Abelardo De La Espriella y me sorprendió que no supiera que yo y mi familia aún estábamos incluidos en la lista Ofac; me prometió actuar en el tema”, puntualizó.