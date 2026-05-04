En un misterio se ha convertido la muerte de la subteniente Jenyfer Marciales, comandante de la Estación de la isla de Providencia, que fue hallada muerta al interior de su habitación, con un disparo de arma de fuego en su cuerpo.

El hallazgo de Marciales se produjo el pasado sábado 2 de mayo a eso de las 2:10 p. m. Ahora, mientras avanza la investigación para establecer las causas puntuales que rodearon la muerte de la oficial de la Policía, su hermana aseguró que ella había manifestado a su familia que estaba siendo víctima de persecución laboral en la institución.

Videos, chats y testimonios: las pruebas del presunto acoso contra la comandante de Providencia muerta en extrañas circunstancias

En entrevista con Noticias Caracol, Leidy Marciales dijo que su hermana incluso les dejó un mensaje advirtiendo las situaciones de presión y persecución que estaba padeciendo.

“A mí me dejó mensajes diciéndome que cualquier cosa que pasara, también había un testigo que vendría siendo un compañero policía que ella conocía hace mucho tiempo, que por el momento nos vamos a reservar el nombre, mientras va avanzando la situación por seguridad, ya que esta persona le estaba ayudando con los procesos y le ayudó a entablar esta queja con sus superiores; mi hermana nos dejó ese mensaje: ‘Mira, busca a este amigo mío, policía, si me pasa algo, que él es la persona en la que yo confío y nos puede ayudar’”, narró la hermana de la subteniente encontrada muerta.

De acuerdo con Leidy Marciales, el supuesto acoso laboral provenía de un teniente identificado como “Daniel Felipe Guzmán Medina”.

“Ella estuvo hace dos semanas aquí en Barranquilla de un permiso y estuvo resguardada cuando le contó a los mandos, pero esta es la hora y todavía no recibimos respuestas de esta situación”, destacó Leidy Marciales en el noticiero citado anteriormente.

Por lo tanto, la familiar de la oficial muerta pidió que se haga justicia y que el caso de la subteniente Jenyfer Marciales no quede en la impunidad.

Tras lo anterior, desde la Policía Nacional en el Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina indicaron a través de un comunicado que ya está en curso una investigación para esclarecer las circunstancias de lo sucedido.

A continuación, el comunicado completo de la Policía Nacional:

1. En las últimas horas, fue encontrada sin vida en su lugar de residencia en la estación de policía Providencia una oficial de la institución.

2. De manera inmediata, la Policía Nacional ha dispuesto el inicio de las investigaciones correspondientes, con el fin de esclarecer las circunstancias de lo sucedido. Se adelantan las acciones necesarias en coordinación con las autoridades competentes para garantizar la transparencia y el rigor en este proceso.

3. Expresamos nuestras más sinceras condolencias y un mensaje de solidaridad a sus familiares, amigos y compañeros de labor en este difícil momento. Acompañamos con respeto y dolor a sus seres queridos, elevando nuestras oraciones para quienes hoy enfrentan esta irreparable pérdida.