El sistema de pico y placa se estableció en Bogotá hace varios años con el propósito de disminuir la congestión vehicular, optimizar la movilidad y favorecer la calidad del aire. Esta medida restringe la circulación de vehículos particulares y taxis en determinados días y horarios, según el último dígito de la placa.

De acuerdo con lo establecido por la Secretaría de Movilidad, la medida aplica de la siguiente manera:

En días impares pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: 1, 2, 3, 4 y 5.

En días pares pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: 6, 7, 8, 9 y 0.

El sistema de pico y placa se estableció en Bogotá hace varios años con el propósito de disminuir la congestión vehicular, optimizar la movilidad y favorecer la calidad del aire. Foto: Cortesía - Distrito de Bogotá

Así regirá el pico y placa en Bogotá para vehículos particulares durante mayo

Semana del 4 al 10 de mayo

Lunes 4 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Martes 5 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Miércoles 6 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Jueves 7 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Viernes 8 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Sábado 9 de mayo: no aplica la medida de pico y placa.

Domingo 10 de mayo: no aplica la medida de pico y placa.

Semana del 11 al 17 de mayo

Lunes 11 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Martes 12 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Miércoles 13 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Jueves 14 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Viernes 15 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Sábado 16 de mayo: no aplica la medida de pico y placa.

Domingo 17 de mayo: no aplica la medida de pico y placa.

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Semana del 18 al 24 de mayo

Lunes 18 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Martes 19 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Miércoles 20 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Jueves 21 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Viernes 22 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Sábado 23 de mayo: no aplica la medida de pico y placa.

Domingo 24 de mayo: no aplica la medida de pico y placa.

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Semana del 25 al 31 de mayo