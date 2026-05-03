El sistema de pico y placa se estableció en Bogotá hace varios años con el propósito de disminuir la congestión vehicular, optimizar la movilidad y favorecer la calidad del aire. Esta medida restringe la circulación de vehículos particulares y taxis en determinados días y horarios, según el último dígito de la placa.
De acuerdo con lo establecido por la Secretaría de Movilidad, la medida aplica de la siguiente manera:
- En días impares pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: 1, 2, 3, 4 y 5.
- En días pares pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: 6, 7, 8, 9 y 0.
El sistema de pico y placa se estableció en Bogotá hace varios años con el propósito de disminuir la congestión vehicular, optimizar la movilidad y favorecer la calidad del aire. Foto: Cortesía - Distrito de Bogotá
Así regirá el pico y placa en Bogotá para vehículos particulares durante mayo
Semana del 4 al 10 de mayo
- Lunes 4 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
- Martes 5 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
- Miércoles 6 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
- Jueves 7 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
- Viernes 8 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
- Sábado 9 de mayo: no aplica la medida de pico y placa.
- Domingo 10 de mayo: no aplica la medida de pico y placa.
Semana del 11 al 17 de mayo
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- Lunes 11 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
- Martes 12 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
- Miércoles 13 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
- Jueves 14 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
- Viernes 15 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
- Sábado 16 de mayo: no aplica la medida de pico y placa.
- Domingo 17 de mayo: no aplica la medida de pico y placa.
“No es un comportamiento normal”: la alerta en Bogotá por motos con placas borrosas y cómo debe reportarlas
Semana del 18 al 24 de mayo
- Lunes 18 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
- Martes 19 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
- Miércoles 20 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
- Jueves 21 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
- Viernes 22 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
- Sábado 23 de mayo: no aplica la medida de pico y placa.
- Domingo 24 de mayo: no aplica la medida de pico y placa.
Alcaldía de Bogotá anuncia feria virtual para facilitar el pago del impuesto de vehículos
Semana del 25 al 31 de mayo
- Lunes 25 de mayo: hay medida de pico y placa regional para ingresar a Bogotá.
- Martes 26 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
- Miércoles 27 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
- Jueves 28 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
- Viernes 29 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
- Sábado 30 de mayo: no aplica la medida de pico y placa.
- Domingo 31 de mayo: no aplica la medida de pico y placa.