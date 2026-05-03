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Pico y placa en Bogotá: así será la rotación en el mes de mayo de 2026

El incumplimiento de la norma lleva a pagar una multa.

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Redacción Semana
3 de mayo de 2026 a las 11:06 a. m.
Foto: COLPRENSA

El sistema de pico y placa se estableció en Bogotá hace varios años con el propósito de disminuir la congestión vehicular, optimizar la movilidad y favorecer la calidad del aire. Esta medida restringe la circulación de vehículos particulares y taxis en determinados días y horarios, según el último dígito de la placa.

De acuerdo con lo establecido por la Secretaría de Movilidad, la medida aplica de la siguiente manera:

  • En días impares pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: 1, 2, 3, 4 y 5.
  • En días pares pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: 6, 7, 8, 9 y 0.
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El sistema de pico y placa se estableció en Bogotá hace varios años con el propósito de disminuir la congestión vehicular, optimizar la movilidad y favorecer la calidad del aire. Foto: Cortesía - Distrito de Bogotá

Así regirá el pico y placa en Bogotá para vehículos particulares durante mayo

Semana del 4 al 10 de mayo

  • Lunes 4 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Martes 5 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
  • Miércoles 6 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Jueves 7 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
  • Viernes 8 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Sábado 9 de mayo: no aplica la medida de pico y placa.
  • Domingo 10 de mayo: no aplica la medida de pico y placa.

Semana del 11 al 17 de mayo

  • Lunes 11 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
  • Martes 12 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Miércoles 13 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
  • Jueves 14 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Viernes 15 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
  • Sábado 16 de mayo: no aplica la medida de pico y placa.
  • Domingo 17 de mayo: no aplica la medida de pico y placa.
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Semana del 18 al 24 de mayo

  • Lunes 18 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Martes 19 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
  • Miércoles 20 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Jueves 21 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
  • Viernes 22 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Sábado 23 de mayo: no aplica la medida de pico y placa.
  • Domingo 24 de mayo: no aplica la medida de pico y placa.
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Semana del 25 al 31 de mayo

  • Lunes 25 de mayo: hay medida de pico y placa regional para ingresar a Bogotá. 
  • Martes 26 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Miércoles 27 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
  • Jueves 28 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Viernes 29 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
  • Sábado 30 de mayo: no aplica la medida de pico y placa.
  • Domingo 31 de mayo: no aplica la medida de pico y placa.