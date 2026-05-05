La historia de la famosa actriz y modelo fitness Loni Willison le está dando la vuelta al mundo, pues actualmente enfrenta una “cruda” realidad tras perderlo todo y pasar de las pasarelas a vivir en la calle.

Su reaparición en días recientes hizo que su imagen y nombre se convirtieran en noticia en diferentes medios de comunicación, pues todo parece indicar que su situación ha empeorado tras su separación del actor Jeremy Jackson.

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De acuerdo con la revista Hola, Loni Willison sufrió una crisis nerviosa tras su divorcio con el actor y, poco después, perdió su empleo. A partir de entonces, el sueño que perseguía en Hollywood terminó convirtiéndose en una pesadilla.

Ahora, la exesposa del actor de Baywatch, considerado uno de los “niños bonitos” de la Meca del cine, atraviesa una situación de calle en Los Ángeles, afectada por conflictos personales, consumo de sustancias y diversas denuncias.

Las imágenes que se difundieron en los últimos días a través de las redes sociales dejaron en evidencia a una Loni Willison completamente irreconocible, con ropa deteriorada, empujando un carrito de supermercado con objetos personales y residuos.

Además, hay fotos en las que aparece fumando y consumiendo sustancias, lo que refleja su evidente recaída después de ser una de las mujeres más comentadas en Hollywood por su aparente vida perfecta, su belleza y figura envidiable.

Loni y Jeremy contrajeron matrimonio en 2012 en Laguna Beach, California, y aunque frente al público parecían la pareja del momento, la realidad fue muy distinta. Apenas dos años después, en 2014, la pareja anunció su separación de forma inesperada, luego de que la modelo denunciara a Jeremy por violencia doméstica.

Según publicó el diario Daily Mail, la modelo afirmó que Jackson habría intentado estrangularla y que, tras una violenta discusión, le dejó dos costillas rotas. Sin embargo, Willison decidió no presentar cargos en su contra, aunque el proceso de divorcio ya había avanzado.

Loni Willison vista el 8 de abril de, 2026 en Los Angeles, California. Foto: GC Images

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Debido a esto, quienes la conocen señalan que la desafortunada realidad de la exmodelo estaría relacionada con lo vivido junto a Jeremy Jackson, ya que, pese a que intentó seguir adelante con su vida y con su carrera, parece que no ha sido nada fácil para ella este proceso.

De hecho, ella misma en declaraciones entregadas a X17 Online, aseguró que su expareja fue responsable de múltiples problemas durante y después de su relación, pues su salud mental resultó afectada y, después de perder su empleo, le fue imposible encontrar un nuevo trabajo.

Loni Willison llevaría ya seis años —desde 2018— viviendo en situación de calle, lo que explica el impacto y la atención que generó su reciente reaparición.