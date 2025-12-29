Gente

El actor de Nickelodeon Tylor Chase es visto de nuevo viviendo en la calle tras hospitalización de emergencia

El actor Shaun Weiss, protagonista de ‘Mighty Ducks’, declaró a TMZ que Chase estaba en las calles de nuevo.

Tylor Chase, actor de Nickelodeon, que vivía en la calle fue hospitalizado
Tylor Chase, actor de Nickelodeon, que vivía en la calle fue hospitalizado Foto: YouTube Wild Managment / Instagram Daniel Curtis Lee

Tylor Chase, el exactor estrella de Nickelodeon conocido por su rol en Manual de supervivencia escolar de Ned, ha sido avistado de nuevo en las calles de Riverside, California, aparentemente consumiendo metanfetaminas, apenas días después de su reciente internación en rehabilitación.

Este regreso ha generado conmoción entre sus fans y excompañeros, especialmente tras la intención de diversas personas de ayudarlo a salir de la situación de indigencia y adicción a las drogas.

“No está bien”: Tylor Chase, actor de Nickelodeon, sufrió crisis y destrozó hotel que le prestó ayuda
Famoso actor de Nickelodeon enfrenta fuerte crisis y destruye hotel que lo ayudaba en medio de la fuerte situación.
Famoso actor de Nickelodeon enfrenta fuerte crisis y destruye hotel que lo ayudaba en medio de la fuerte situación. Foto: Redes sociales A. P. I. / Nickelodeon

Chase fue internado el pasado 25 de diciembre en un hospital del sur de California tras destruir una habitación de hotel en un episodio de crisis relacionado con su consumo de sustancias.

Su excompañero Daniel Curtis Lee, quien interpretó a Cookie en la misma serie, confirmó que Chase entró en una retención psiquiátrica obligatoria de 72 horas para evaluación, con planes de traslado a un centro de desintoxicación a largo plazo.

Este ingreso se logró gracias a una intervención coordinada por amigos, familia y figuras públicas como el influencer Jake Harris, quien contactó un centro de crisis el mismo día de Navidad.​

De acuerdo a lo revelado por sus padres, Chase vive en situación de calle en Riverside desde hace varios años.

Algunos usuarios de redes sociales han asegurado que el exactor ha sido visto consumiendo metanfetaminas y marihuana, lo cual ha agravado su deterioro físico y mental, volviéndose viral en redes sociales.

YouTube video eBj3CPTXVbg thumbnail

Tylor Chase saltó a la fama a los 13 años como Martin Qwerly, en Manual de supervivencia escolar de Ned serie de Nickelodeon que lo convirtió en ídolo de miles de jóvenes latinoamericanos.

También participó en episodios de Zoey 101 y otros proyectos infantiles, pero su carrera se estancó tras la adolescencia, un patrón común entre exniños actores.

La información más reciente sobre la situación de Chase se conoció luego de que Shaun Weiss, protagonista de Mighty Ducks, confirmara para TMZ que Tylor fue evaluado por un equipo de crisis de salud mental después de que Jacob Harris , propietario de Shipwreck Barbershop en Riverside, California, quien ha sido un gran defensor de Tylor, los llamara. Sin embargo, el equipo de crisis lo liberó tras 72 horas y no le informó a ninguno de sus contactos.

“Se suponía que debían retenerlo y luego trasladarlo a un centro de desintoxicación que habíamos organizado. En cambio, lo dejaron salir sin contactar a ninguno de nosotros”, aseguró Shaun. Chase fue visto el fumando metanfetamina en las calles de Riverside sin zapatos ni chaqueta.

