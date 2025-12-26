“No está bien”: Tylor Chase, actor de Nickelodeon, sufrió crisis y destrozó hotel que le prestó ayuda

Desde hace varios meses, el caso de Tylor Chase, famoso actor que saltó a la fama tras hacer parte del Manual de supervivencia escolar de Ned, una de las producciones más exitosas de Nickelodeon, conmovió al internet, pues se reveló que estaba en situación de calle desde hace varios y debido al consumo de drogas, ha desarrollado algunas enfermedades como la esquizofrenia.

Esto hizo que Daniel Curtis Lee, quien interpretó a Cookie en la mencionada serie y fue uno de sus compañeros durante los años de grabación, le prestara ayuda y buscara posibles soluciones para los problemas que ha estado enfrentando.

Tylor Chase, actor de Nickelodeon.

Uno de los beneficios que logró otorgarle fue una habitación de hotel, en la cual contaría con todos los servicios y comodidades para pasar las fechas especiales en el mes de diciembre. Sin embargo, según reveló el actor, la situación se salió de control y Tyler Chase destruyó el lugar.

“Espero que estén en algún lugar agradable y cálido con sus familias. Desafortunadamente, Tylor Chase no lo está y este también es el caso para millones de estadounidenses. Esto es lo que pasó en el hotel. Conseguimos un refugio para Tylor. Todos estábamos contentos, Tylor estaba contento, no es así. Lo llevamos al hotel y esa misma noche recibí una llamada de la dirección. Están molestos”, dijo por medio de sus redes sociales.

Confesó que los representantes del hotel le manifestaron que la habitación quedó en pésimas condiciones, pues habría metido el microondas dentro de la bañera y la nevera estaría volcada sin explicación alguna.

“Me siento devastado. Estoy perdido y su familia me contó que en el pasado ya habían intentado lo del hotel y no había funcionado”, agregó.

El padre del artista de Hollywood también se pronunció al respecto y en conversación con medios de comunicación estadounidenses, reveló que desde hace 10 años Tylor batalla adicción bipolar y esquizofrenia, por lo que ha sido muy complicado salir de su situación de calle y recibir ayuda médica y psiquiátrica.

Después de algunas horas sin saber de su paradero, al actor fue encontrado bajo la lluvia y gracias a la ayuda de su familia, amigos y profesionales de la salud mental, recibió una evaluación médica, la cual permitió trasladado a un centro de rehabilitación en Riverside, en donde permanecerá en una retención de 72 horas.

Tylor Chase, actor de Nickelodeon, que vivía en la calle fue hospitalizado

En este espacio se le realizarán todos los exámenes necesarios para analizar su estado físico y poder brindarle ayuda frente a la situación que ha estado presentando.