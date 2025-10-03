Isabella Ladera habló de su relación con el deportista y dejó en evidencia cómo se siente

Isabella Ladera es una modelo y creadora de contenido venezolana que ha estado en el foco de la atención mediática por estar involucrada en diferentes polémicas. Todo empezó cuando su nombre tomó fuerza por su relación con el cantante Beéle cuando ambos tenían pareja.

Aunque Isabella aseguró que no sabía que el colombiano estaba casado, fue blanco de críticas y luego, sorprendió a sus seguidores al mostrar que habían comenzado una relación.

La pareja fue una de las más sonadas en ese momento, pues no solo habían sido señalados de ser infieles, sino que no duraron mucho juntos y tiempo después, la modelo compartió en sus redes sociales mensajes que parecían ser indirectas para su expareja.

Sin embargo, una situación inesperada surgió cuando el pasado 7 de septiembre se hizo viral un video en el que la venezolana y el colombiano estarían manteniendo relaciones, generando todo tipo de reacciones.

Ante la filtración del momento íntimo, Isabella y Beéle se pronunciaron, afirmando que tomarían acciones para que se conocieran a los responsables. Pero, miles de personas también comentaron lo sucedido, entre ellas, algunas figuras y la actual pareja de la modelo.

Se filtró otro video íntimo de Isabella Ladera y Beéle. | Foto: Captura de Instagram @isabella.ladera / @beele

Isabella Ladera se pronunció sobre su actual pareja

Después de su ruptura con el cantante, a Ladera se le relacionó con Hugo García, un deportista, como lo indica en su perfil y lo demuestra en sus publicaciones. Los rumores surgieron cuando se les vio juntos en la inauguración del negocio de la mujer.

Esa situación hizo que la modelo se mantuviera alejada por un tiempo de las redes sociales, pero al cabo de un tiempo ha vuelto a ser muy activa en su perfil de Instagram y constantemente realiza una dinámica en la que responde los mensajes de sus seguidores.

“¿Te sientes cómoda con Hugo? ¿Crees que es una buena persona para tu vida?”, le preguntaron.

“Es hermoso, a todos les deseo vínculos que te hagan evolucionar en armonía”, respondió, con una fotografía de fondo en la que se ven juntos y sonrientes.

Isabella Ladera respondió cómo se siente con su actual pareja, Hugo García. | Foto: Captura de Instagram @isabella.ladera

Las historias de la modelo dieron a conocer que ambos se encontraban disfrutando del mar y un momento privado, aclarando que no había llevado a su hija porque no podía perder clases.