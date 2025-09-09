Frente a la filtración del video íntimo de Beéle e Isabella Ladera, varias figuras públicas se han pronunciado, entre ellos Sebastián Villalobos, uno de los influencers y youtubers más reconocidos en el mundo digital.

El día de ayer, el bumangués compartió su opinión a través de su perfil de Instagram, en el que tiene más de 10 millones de seguidores, y en su canal llamado Grupito pdc, en el que mantiene una comunicación constante con su comunidad.

“No entiendo la necesidad de grabarse teniendo relaciones”, fue la primera fase de Sebastián, añadiendo que, aunque no justifica la filtración de un momento tan privado, le parece innecesario.

“Yo siento que ahí está el problema. Entiendo los fetiches y las cosas que ‘prenden’ a cada quien... pero el riesgo no vale la pena. Lo mismo los nudes... no le encuentro sentido, ni enviar, ni pedir”, agregó el joven, quien pidió el favor de evitar documentar cualquier acto sexual.

En el mensaje también se refirió a que no se debe normalizar el hecho de grabarse, sino que debería ser un momento en el que se enfoquen en disfrutarlo.

Sebastián Villalobos dio su punto de vista frente al video íntimo de Beéle e Isabella Ladera. | Foto: Captura de Instagram @sebas

“El sexo o hacer el amor se disfruta con quien se tiene en el momento que se tiene... después, si gustó... se repite, no se reproduce en una pantalla”, afirmó el joven.

La postura de Villalobos desató reacciones y opiniones divididas; varios usuarios estuvieron de acuerdo: “Concuerdo completamente con él”; “estoy de acuerdo, lo aprendí porque me pasó”, entre muchos más.

Sin embargo, otros comentaron que cuando deciden capturar un acto íntimo es porque fue algo consensuado y lo utilizarían con otras intenciones que no sea divulgarlo, que es algo normal, pero el problema son las críticas. Incluso, lo tildaron de “morrongo” por algunas de sus publicaciones que supuestamente han generado insinuación.

Sebastián Villalobos generó opiniones divididas después de dar su punto de vista del video de Beéle e Isabella. | Foto: Captura de Instagram @rechismes

El día de hoy, en horas de la tarde, Sebastián se volvió a pronunciar por los mensajes que recibió y dijo: “Desde ayer estuve leyendo todas sus respuestas sobre mi opinión acerca de grabarse en la intimidad y ahora veo un punto que quizá no vi en el momento de escribir mi opinión”; el influenciador explicó que hacía referencia a que todos tienen el derecho de expresar su libertad sexual, pero hay gente que disfruta haciendo el mal y no respeta.