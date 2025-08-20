Suscribirse

Sebastián Villalobos estuvo con su hija en la clínica y no aguanto el llanto: “Nos duele a los dos”

El youtuber publicó un emotivo video que enterneció a los seguidores.

María Paula Flórez Herrera

Pasante de redacción semana.com

21 de agosto de 2025, 2:53 a. m.
Sebastián Villalobos compartió momento en el que rompió en llanto al estar en la clínica con su hija.
Sebastián Villalobos es uno de los youtubers e influencers colombianos más conocido en el mundo digital, quien en sus inicios tuvo una comunidad llamada Piezas del Cubo, de la cual hacía parte sus seguidores y fanáticos a quienes le agradecía su apoyo.

El joven de 28 años apareció en diferentes programas nacionales e internacionales que le permitieron obtener más reconocimiento. Sin embargo, no continúo en las pantallas y siguió su camino en las redes sociales.

El bumangués, amante del aguacate, como lo menciona en su perfil de Instragram, cuenta con más de 10 millones de seguidores, en el que comparte su contenido y un poco de su vida personal.

A principios de este año, Sebastián publicó la noticia que junto a su pareja Camila Santamaría, serían papás por primera vez y otros creadores de contenido como Hannah Stocking, Pautips, Luisa Fernanda W, Juanpa Zurita, La Segura, Mario Ruiz, no dudaron en comentar.

“Omg felicitaciones”; “Sebas que emoción! Les deseo lo mejor en esta etapa roomie, bendiciones”; “Que belleza, Dios los bendiga”; “Felicidades, críalo en Cali para que coja el mejor acento. Serán excelentes padres”; “Bienvenidos al grupo”, fueron algunos de los mensajes.

Desde ese instante, la pareja demostró su felicidad en esta nueva etapa y el pasado 27 de mayo, subieron un video anunciando el nacimiento de su hija llamada Isla y luego, en otros videos mostraron la reacción de algunos de sus familiares al conocerla.

En su más reciente publicación, Sebastián compartió un emotivo momento, en el que no aguanto las lágrimas, pues se encontraba con su hija en la clínica porque le iban a poner unas inyecciones y escribió: “La vacunan a ella, pero nos duele a los dos”.

En la grabación, se observa al joven cargando a la pequeña, diciéndole “tranquila”, pero al momento de aplicarle la segunda vacuna, la bebé empezó a llorar y él también, mientras intentaba calmarla.

El video tiene más de 70 mil me gusta y comentarios que resaltan el rol de buen padre que ha demostrado, e incluso le dieron algunos consejos que podría intentar para las próximas situaciones.

“Estoy segura de que se sintió protegida por ti”; “Hola Sebas, lo siento mucho, como sugerencia: Podrían intentar que mientras le ponen la vacuna a Isla, su mami le esté dando de lactar”; “Eres el papá más tierno”; “Tan identificada, todo nos duele más a nosotros”; fueron algunas de las opiniones.

El tierno mensaje de Sebastián para su hija

A los pocos días de haber nacido Isla, el youtuber colombiano subió una foto y escribió un tierno mensaje en el que expresó lo que sentía por su hija.

“Aunque parezca difícil de creer, no extraño nada de lo que era mi vida un mes antes. Ni las horas extra de sueño, ni los tiempos libres o las tardes enteras jugando videojuegos…”, agregó en la primera parte, mencionado también, que junto a su pareja se están esforzando por hacer lo mejor.

“Todos estamos aprendiendo, ¿sabes? Y esperamos cada día tener lo que se necesita para estar a la altura de lo que un alma tan bonita como la tuya vino a aprender y a dejar en este mundo. Por favor no crezcas tan rápido que ya me da nostalgia”, añadió el joven.

