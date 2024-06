¿Quién mandó a matar al fiscal Pecci? Investigación trasnacional apunta a una ‘vaca’ entre narcos paraguayos y brasileños

Varios testigos, entre ellos uno de los capturados y condenado por este crimen, Francisco Luis Correa, quien habría transportado las armas para asesinarlo en Cartagena y está colaborando bajo principio de oportunidad, confirmó esta versión ante las autoridades. Aseguró que al fiscal Pecci le habían mandado unos “pesados”, a quienes les pagaron el millón de dólares para asesinarlo en Paraguay, y que “allá esa vuelta no se había podido hacer”.

Evidentemente, “la vuelta”, como la denominan los mafiosos, cambió de planes porque Pecci en su país tenía suficiente seguridad y resultaba muy evidente que era la mafia local la que lo habría ejecutado. Supieron, entonces, que Pecci y Aguilera iban a viajar de luna de miel a Cartagena y enrutaron el plan hacia Colombia para no dejar rastro.

En principio, pretendían que el crimen pareciera un robo cometido por delincuencia común. No obstante, en los seguimientos no encontraron espacio, por lo que no les quedó otra alternativa que dirigir el atentando hacia el hotel donde estaba la pareja y por eso lo ejecutaron justo el último día.