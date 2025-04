Escándalo: así fue el viaje turístico de la secretaria general del Ministerio de Defensa con su familia en una lancha militar dedicada a la lucha contra el crimen

SEMANA consultó a la funcionaria por el viaje y confirmó el abordaje que hizo con su familia: “Me encontraba en vacaciones, estaba con mi familia, me estaba alojando en un lugar donde estaba la lancha de guardacostas e hice la consulta si podía subirme y conocer la lancha, y el cuerpo de guardacostas en su momento no vio ninguna dificultad y me permitieron subirme a mí y a mis familiares con los que me encontraba”.