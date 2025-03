El cartel de la Armada: impactante expediente destapa red de narcotráfico en esa institución. Usaban hasta cantantes populares para lavar dinero

El informe secreto

La investigación

“Me explicó en forma general cómo era el negocio. Me dijo que por lancha rápida, quiere decir go fast o langosteros, pagaban 25 o 30 millones de pesos. Por una lancha lenta, que sería un semisumergible, pagarían entre 45 y 50 millones de pesos”, señala la declaración del agente encubierto.

A.E.: Todo bien, todo bien, yo también estaba un poquito ocupado. ¿Qué hay por ahí que me dijiste que me tenías una buena?

S.V.: Ah, sí; bueno, me hablé con un man que no me acordaba en Bogotá, el man, el encargado, tiene las claves de los usuarios, ehh.

S.V.: No, no, el man es seguro, no te preocupés; yo te lo digo porque el man es seguro, no ha dado boleta ni nada, pero el man es firme.