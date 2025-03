Salud Hernández-Mora regresó a San Onofre, y confirmó cómo los paras siguen ejerciendo el control en este paraíso de Colombia

No los ven por las calles. No conocen al jefe de todos ellos. Ni están seguros de quiénes pertenecen al grupo. Son “fantasmas”, dicen diferentes voces. Pero son la única autoridad, los que imponen la ley y el orden. “No se mueve una hoja sin su consentimiento”, asegura una fuente local. En el golfo de Morrosquillo, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, rebautizadas Clan del Golfo o, sencillamente, “paracos”, controlan pueblos y veredas sin necesidad de mostrar una presencia intensa en la zona.

No tienen el poder de antaño ni ejecutan espantosas masacres para resolver disputas territoriales. Con asesinatos selectivos mantienen el absoluto dominio de una de las grandes rutas del narcotráfico. Mientras salgan lanchas cargadas de cocaína hacia Centroamérica, en su camino a Estados Unidos, el municipio estará condenado a vivir bajo el yugo de una organización criminal.

Aunque corre dinero por el narcotráfico, en Berrugas no hay ningún signo de riqueza. Allí, quien pelea paga multa a los paracos, y si no tienen plata, limpian el cementerio. | Foto: Salud Hernandez

“Seguimos en lo mismo, incluso pienso que a veces estamos peor. Antes, al menos, estaba identificado el grupo, podías poner la queja al jefe. Ahora el jefe existe, pero no sabemos quién es. Están todos más camuflados y no te puedes fiar de nadie. De pronto estás hablando con una joven que conoces y es de ellos. Son fantasmas”, explica un nativo de San Onofre que, al igual que el resto de los entrevistados, pide no identificarlo para conservar la vida. “El que habla, se muere”, alega, justificando el anonimato.