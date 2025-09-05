Defensa del fiscal Mario Burgos pide el arresto del presidente Petro por desacatar fallo que le ordenaba retractarse

Un incidente de desacato fue presentado este viernes en contra del presidente Gustavo Petro, debido a que incumplió el fallo emitido el 29 de agosto que le ordenaba retractarse de los señalamientos hechos contra el fiscal delegado ante el Tribunal, Mario Burgos.

En el incidente, firmado por el abogado Juan Sebastián Rondón Duarte, se indica que el jefe de Estado no cumplió el fallo emitido por el Juzgado 54 administrativo de Bogotá, que le dio un plazo de 48 horas para retractarse públicamente, y en sus redes sociales, frente a los señalamientos hechos en contra del delegado del ente investigador.

Pese a que, como indica la evidencia, el presidente Petro fue notificado en debida forma sobre el mencionado fallo, el representante del fiscal Mario Burgos indicó que hasta la fecha no se ha presentado ningún tipo de pronunciamiento en referencia a la retractación que tenía que hacer.

“De acuerdo con el sustrato físico y normativo traído a colación, se hace necesaria su intervención para que se declare el desacato por parte del presidente de la República, señor Gustavo Francisco Petro Urrego, por el incumplimiento de lo ordenado en sentencia de tutela del 29 de agosto de 2025″, señala el documento.

El presidente, Gustavo Petro, durante su gira en Japón. | Foto: Joel González - Presidencia de Colombia

La petición va más allá al considerar que por este desacato el presidente debe ser investigado en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes por los delitos de prevaricato por omisión y fraude a resolución.

“El suscrito apoderado solicita atentamente al Despacho que, ante el arbitrario incumplimiento de la orden emitida por el Honorable Poder Judicial se determine la sanción de arresto en contra del presidente de la República”, añade la solicitud del abogado Rondón Duarte.

En el fallo de tutela se concluyó que el presidente Petro vulneró los derechos fundamentales del fiscal Burgos al señalarlo de tener vínculos con organizaciones dedicadas al tráfico de drogas y de desviar la investigación que se adelanta por el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci.

En una entrevista, el jefe de Estado señaló al fiscal Burgos de haber ejercido todo tipo de presiones en la investigación que se adelantó contra su hijo, el exdiputado por el Atlántico Nicolás Petro Burgos, por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares.

La fiscal Luz Adriana Camargo y Mario Burgos. | Foto: Montaje Semana

Para el juez, no existe un soporte jurídico frente a todo lo que señaló el presidente Petro en contra del fiscal Mario Burgos, quien para ese momento seguía al frente del caso.

Debido a esto, el despacho tuteló los derechos al buen nombre, honra, integridad personal y dignidad humana del fiscal Mario Burgos.