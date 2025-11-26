Suscribirse

Judicial

Nicolás Petro Burgos no aceptó los cinco cargos que le imputó la Fiscalía por desvío de contratos en la Gobernación del Atlántico

Durante la audiencia, el juez le hizo varios llamados de atención al exdiputado por el Atlántico.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
26 de noviembre de 2025, 10:58 p. m.
Nicolás Petro Burgos
Nicolás Petro Burgos no aceptó los cargos que le imputó la Fiscalía General. | Foto: Facebook Nicolas Petro

Tras la pregunta del juez 14 de control de garantías de Barranquilla, el exdiputado por el Atlántico, Nicolás Petro Burgos no aceptó los cinco delitos que le imputó la Fiscalía General por su presunta participación en el desvío de contratos en la Gobernación del Atlántico para beneficiar a una Fundación.

Petro Burgos señaló durante varios minutos que no le habían quedado claros los hechos que le imputó la Fiscalía General, advirtiendo que durante varias sesiones tanto el juez como el delegado de la Procuraduría General habían pedido varias aclaraciones.

En desarrollo...

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Gustavo Petro habla del video de Verónica Alcocer y su hija en Estocolmo: “Fue seguida desde Colombia”

2. Habla Luis Fernando Velasco, exministro de Petro, nuevo llamado a imputación por escándalo de la UNGRD: “Entregaré todo el material probatorio”

3. País del Caribe sorprende y autoriza a Estados Unidos a usar dos de sus aeropuertos para operación militar

4. La dura carta con la que le piden a Petro retirar el proyecto de ley de sometimiento que había radicado Montealegre

5. Piden a Procuraduría investigar al general Huertas y a Wilmar Mejía, alto funcionario de la DNI, por escándalo de presuntos vínculos con Calarcá

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Nicolás Petro BurgosGobernación del AtlánticoElsa Noguera

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.