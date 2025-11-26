Judicial
Nicolás Petro Burgos no aceptó los cinco cargos que le imputó la Fiscalía por desvío de contratos en la Gobernación del Atlántico
Durante la audiencia, el juez le hizo varios llamados de atención al exdiputado por el Atlántico.
Siga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día
Tras la pregunta del juez 14 de control de garantías de Barranquilla, el exdiputado por el Atlántico, Nicolás Petro Burgos no aceptó los cinco delitos que le imputó la Fiscalía General por su presunta participación en el desvío de contratos en la Gobernación del Atlántico para beneficiar a una Fundación.
Petro Burgos señaló durante varios minutos que no le habían quedado claros los hechos que le imputó la Fiscalía General, advirtiendo que durante varias sesiones tanto el juez como el delegado de la Procuraduría General habían pedido varias aclaraciones.
Nicolás Petro Burgos no aceptó los cinco cargos que le imputó la Fiscalía General. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/YHwA3pHsQX— Revista Semana (@RevistaSemana) November 26, 2025
En desarrollo...