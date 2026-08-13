Veintisiete años han pasado desde que dos sicarios en moto le dispararon al periodista y humorista Jaime Garzón Forero, en momentos en que se dirigía a la emisora Radionet, en el occidente de Bogotá.

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La camioneta de Garzón, ya sin vida, se estrelló contra un poste de luz diagonal a Corferias.

Desde dicho poste, que aún sigue en pie, este jueves 13 de agosto, familiares, amigos y admiradores del humorista político se reunieron para rendirle un homenaje y exigir justicia.

Defensa de los familiares de Jaime Garzón aseguró que 27 años después del crimen "reina la impunidad". https://t.co/f0wz5K9jDc pic.twitter.com/d9J5HKjk6p — Revista Semana (@RevistaSemana) August 13, 2026

Frente a esta situación, el abogado Sebastián Escobar Uribe —apoderado de la familia Garzón— señaló que la “impunidad” sigue siendo una constante en este caso.

Pese a que se han logrado sentencias contra el exsubdirector del DAS, José Miguel Narváez, como determinador del crimen ordenado por el jefe paramilitar Carlos Castaño Gil, hay muchos otros casos en los cuales la justicia no ha llegado.

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“Veintisiete años después, hay que decir que el resultado ha sido, en cierto sentido, hemos obtenido, claro que sí, importantes logros durante su camino, como la condena de altos funcionarios que tuvieron un compromiso con el magnicidio, con el asesinato de Jaime Garzón, pero al mismo tiempo quedaron muchas pistas sin resolver”, aseveró.

“Personas que han fallecido durante estos años y que no tuvieron que responder ante la justicia, como el entonces general Mora”, reseñó el jurista en medio de la conmemoración en el lugar donde fue asesinado el humorista político.

El 13 de agosto de 1999 el periodista y humorista Jaime Garzón Forero fue asesinado. Foto: Colprensa

Citando los fallos que se han emitido por este crimen y lo conocido en el desarrollo de varios juicios penales, el abogado señaló que existe una conclusión clara.

“Yo creo que después de estos 27 años se puede ratificar, sin ningún tipo de dudas, que a Jaime Garzón lo asesinó el Estado colombiano. Lo asesinaron grupos paramilitares por orden que provino desde las más altas esferas del Estado colombiano y lo mataron por la única razón de que era un gran defensor de derechos humanos y una persona comprometida con la paz de este país”, manifestó Escobar.

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Finalmente, indicó que seguirán tocando las puertas de la administración de justicia para que se sentencien a todos los implicados en este caso.

“Seguiremos insistiendo en la búsqueda de todos los responsables al más alto nivel siempre y cuando sea posible. Pero sobre todo yo creo que también hay que rescatar la memoria de Jaime, su labor por la paz y por los derechos humanos en este país como gran pedagogo defensor de derechos humanos. Sobre todo porque, como he querido decir, lo que se viene es muy difícil y tenemos que seguir ese camino”, detalló.

Este jueves 13 de agosto se conmemoran 27 años del asesinato del periodista y humorista Jaime Garzón. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/uYARiYdlzS — Revista Semana (@RevistaSemana) August 13, 2026

Por este caso, enfrenta un proceso penal el coronel (r) Jorge Eliécer Plazas Acevedo, exdirector de inteligencia del Ejército Nacional, quien habría ordenado recolectar información sobre los movimientos de Jaime Garzón en Bogotá.

En la acusación de la Fiscalía se señala que el oficial en retiro habría entregado esta información a los integrantes de la banda delincuencial de La Terraza, en Medellín, que ejecutaron el asesinato. Igualmente, ha sido vinculado el general (r) Mauricio Santoyo.