“Pensé que me iban a echar”: César Augusto Londoño y la historia detrás de la frase ‘país de mier**’”

El 13 de agosto de 1999 Colombia despertó con la noticia del asesinato de Jaime Garzón, a pocas cuadras de la emisora Radionet, su lugar de trabajo.

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El asesinato ocurrió en la esquina de la carrera 40, en el sector de Quinta Paredes, en Bogotá, cuando dos sicarios en una motocicleta interceptaron el vehículo de Garzón y abrieron fuego.

En ese momento el asesinato conmocionó al país y todos sus compañeros de trabajo rechazaron lo ocurrido y no ocultaron su tristeza.

Sin embargo, una de las frases más recordadas fue la de César Augusto Londoño, quien en plena emisión del noticiero CM& dijo: “Y hasta aquí los deportes, país de mier**”.

Por esa razón, 27 años después, el reconocido periodista recordó en Sin Filtro en SEMANA lo ocurrido aquella noche, donde a pesar del dolor todos tuvieron que continuar con sus labores.

“En ese momento el director no era Yamid Amat, era Rafael Pardo. Yo pensé que me iban a echar, ese fue un día muy doloroso y dramático. Vimos a Jaime Garzón muerto encima del timón de su camioneta".

A pesar del asesinato de su amigo, todas las emisiones tenían que seguir al aire y reconoció que esa frase le salió del corazón por el dolor que estaba sintiendo.

“Era a dos cuadras de donde trabajábamos, pero la gente se me acercaba a expresar la solidaridad, porque entendía lo que estaba pasando. En ese momento hablar así en televisión era un caos".

Ya con el paso del tiempo reconoce que esa frase pudo haberle generado problemas, pero que después de que la pronunció tuvo un respaldo mayoritario.

“La recepcionista recibió unas 200 llamadas donde respaldaban lo que dije, después en la Plaza de Bolívar aparecieron carteles con esa frase y ya por eso no me echaron”, reiteró.

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En aquel momento la emisora Radionet funcionaba muy cerca del noticiero CM& y todos los días César Augusto Londoño se encontraban con Garzón.

Londoño es un reconocido periodista deportivo que lleva décadas en los medios de comunicación más importantes del país y aquella frase lo dio a conocer de inmediato en el país, porque representó el dolor que sintieron los ciudadanos por el asesinato de Jaime Garzón.

César Augusto Londoño ( Periodista , locutor radial, comentarista deportivo ). Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA

En la conversación que tuvo el periodista habló del Mundial, de James Rodríguez, de sus inicios en el periodismo, de la Selección Colombia, de su mala relación con Iván Mejía Álvarez y del futuro del deporte.

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