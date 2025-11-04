Suscribirse

Video y procedimiento de captura de Nicolás Petro, revelados por SEMANA, fueron declarados legales y serán usados en el juicio

El juez de Barranquilla excluyó como prueba los acuerdos y el interrogatorio a Nicolás Petro, donde habría reconocido responsabilidad.

César Jiménez Flechas

César Jiménez Flechas

Periodista Semana

4 de noviembre de 2025, 4:55 p. m.
Nicolás Petro, en la diligencia de su captura
Cuando SEMANA reveló el video de la captura de Nicolás Petro en su apartamento de la ciudad de Barranquilla, una polémica se generó, por lo que la defensa del hijo del presidente Gustavo Petro, consideró una violación a su intimidad y así lo sostuvieron a lo largo del proceso.

Advirtió el juzgado que adelanta el juicio contra Nicolás Petro que respecto de la fuente humana que colaboró en la investigación de la Fiscalía, los criterios legales están dados y, así mismo, los que se derivaron de la información que entregó y que permitió llegar a la captura de Nicolás Petro, por tanto, la prueba resulta válida.

El juzgado explicó que la filtración del video y que la captura se hubiese dado en un momento de privacidad del procesado no pueden afectar la legalidad de la propia investigación. Esto es, que la información entregada por la fuente fue fundamental y permitió a los jueces concluir en la necesidad de ordenar la captura del hijo del presidente Gustavo Petro.

“Invalidante que justifique esa exclusión, siendo así respecto al evento a que se refiere la defensa de captura del procesado y la difusión a la vez de un video donde aparece en desnudo, aunque se evidenciaron falencias en la ejecución del procedimiento, esta no afecta la legalidad de la prueba, aumenta su autenticidad y su valoración”, dijo el juez.

Para el juez que se encargará de llevar el juicio contra Nicolás Petro, en este punto del listado de pruebas, es importante señalar que otras evidencias como las actas de un acuerdo con la Fiscalía para colaborar con la justicia y que no se concretó, al igual que el interrogatorio que rindió el procesado, quedan por fuera de los elementos de prueba que se discutirán en el juicio.

“En desarrollo de las conversaciones del principio de oportunidad, se dejó constancia en esas actas de los compromisos de colaboración asumidos por Nicolás Petro Burgos. No obstante, la utilización de esa diligencia derivada de ella afecta derechos fundamentales y garantías al haber sostenido en un contexto de negociación que nunca fue perfeccionado, ni aprobado, como lo sostiene el Ministerio Público atinadamente”, dijo el juez.

La defensa de Nicolás Petro también solicitó excluir los bienes que aparentemente habrían adquirido Daisuris Vázquez y su cliente, con los dineros que habrían recibido y que fueron motivo de la investigación de la Fiscalía, particularmente una vivienda y un vehículo de alta gama.

Esa solicitud el juez negó al advertir que esos bienes están atados a la investigación y que un problema administrativo o de trámite de parte de la Fiscalía, no puede afectar la legalidad de los procedimientos.

