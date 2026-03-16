El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, enfrenta un escándalo. La Fiscalía lo llamó a imputación de cargos el pasado 11 de marzo por cuenta de la compra de un lujoso apartamento en el norte de Bogotá.

Ante el Juzgado 35 de control de garantías de Bogotá, el directivo de la empresa petrolera fue citado a responder por la adquisición de un lujoso inmueble en la capital del país que, según la justicia, podría configurar un tráfico de influencias.

La Fiscalía argumenta que Roa compró el apartamento a un precio mucho más bajo del valor comercial. El ente investigador busca probar si existió algún favorecimiento en negocios con la petrolera detrás de esa “oferta”.

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Serrafino Iacono, el dueño del apartamento, habló por primera vez en una entrevista con María Isabel Rueda en el diario El Tiempo.

"El apartamento estaba avaluado en ese momento en 2.600 millones. Yo le digo a Mancera: 'A mí no me importa ese apartamento, agárratelo'", cuenta Iacono.

En esa conversación, Iacono, conocido por haber sido uno de los fundadores de Pacific Rubiales y tener negocios en ese sector, dijo: “Era un apartamento que habíamos dejado porque era demasiado pequeño, y tenía muchos problemas con los vecinos de esa zona del edificio; una pelea que todavía persiste. Había una disputa por una terraza, que yo pagué por 14 años, y los vecinos pretendían pasar por mi casa para ir a la terraza a hacer parrilla. El abogado Jaime Lombana manejó mi demanda contra el edificio por muchísimos años. Esa situación litigiosa lo hacía invendible. Por eso me cansé del apartamento y lo dejamos cerrado y abandonado; ni siquiera lo pudimos alquilar”.

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Iacono dio su versión sobre las razones por las cuales Juan Guillermo Mancera terminó gestionando ese negocio: “Un año antes –tiene la Fiscalía documentación– se hizo un acuerdo con Juan Guillermo Mancera para comprar el apartamento. Estamos hablando de 2022, después de la pandemia. Llega y me dice, necesito un apartamento para que mis hijos estén más cerca de la universidad. Tú tienes un apartamento medio abandonado… ¿me lo vendes? El apartamento estaba avaluado en ese momento en 2.600 millones. Yo le digo a Mancera: ‘A mí no me importa ese apartamento, agárratelo. ¿Cuánto quieres pagar?’, le pregunto”.

Ricardo Roa y su pareja le dieron una entrevista a SEMANA en la cual narraron su versión sobre la compra del apartamento. Foto: FRANCISCO ARGÜELLO.

Mancera fue el jefe de seguridad de Pacific Rubiales y hoy es mencionado como una de las personas que habría buscado beneficios en Ecopetrol. Según la justicia, Mancera es quien aparece haciendo los pagos de la compra de ese apartamento.

Sobre ese punto, Iacono asegura que “ese acuerdo se hizo en 2022. Me llega Mancera después y me dice, conseguí una persona para comprar el apartamento, y necesito un favor. ‘Para que yo no tenga que pagar dos escrituras de traspaso, ¿usted puede hacer la venta directa a esa persona?’. Yo ni siquiera estaba aquí, estaba viviendo en Madrid, y lo dejé en manos de mi abogado”.

En entrevista con SEMANA, Ricardo Roa también contó su versión de la compra del apartamento y aseguró que todo el negocio se dio mucho antes de su nombramiento en Ecopetrol: “Es un bien que adquirimos por una decisión que tomamos juntos, en agosto de 2022. Decidimos cambiar el apartamento donde vivíamos. Inicialmente, empezamos a buscar con el propósito de vivir en Medellín, porque, supuestamente, yo iba a ocupar un cargo importante en ISA”, dijo al periodista Francisco Argüello, de este medio.

“En esa época ni siquiera sabía que sería candidato a la presidencia de Ecopetrol. Yo estaba más planillado para ser el presidente de ISA. Nunca, durante la negociación, supe que el dueño de este apartamento era el señor Serafino Iacono (empresario del sector de hidrocarburos). Siempre interactué con un abogado que dijo ser el representante legal de una firma inmobiliaria de compra y venta de inmuebles. Se firmó la escritura en diciembre de 2022 (el 11 de abril de 2023, Roa fue designado presidente de Ecopetrol)”.

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Roa entregó una versión similar sobre el valor del apartamento que, según la Fiscalía, es mucho más bajo del precio comercial: “Era un apartamento normal, con problemas, estaba abandonado. Nos dijeron que llevaban más de cinco años tratando de venderlo y por eso vimos una buena oportunidad de comprarlo. Fue hacia octubre de 2022″.