Ricardo Roa le presenta al país a su novio Julián y no se guarda nada de su apartamento, la campaña y el gobierno: 10 frases relevantes

1. “La campaña se manejó de forma transparente”

El presidente de Ecopetrol ha sido cuestionado por su papel como gerente de la campaña de Gustavo Petro. Como se sabe, el Consejo Nacional Electoral investiga la violación de topes electorales. “En eso trabaja un grupo de abogados, de auditores y de técnicos. No he querido referirme al tema porque forma parte de una investigación en la que hay que salvaguardar las respuestas que vamos a dar. Debo desestimar cualquier intriga, cualquier asomo de duda sobre el manejo de la contabilidad de los ingresos y gastos de la campaña que haya ejecutado como gerente. La campaña se manejó de forma transparente, se aplicaron mecanismos rigurosos de control, mi principal propósito siempre fue no permitir jamás el ingreso de recursos de procedencia desconocida o cuestionable y asegurarme de que no íbamos a violar los topes legalmente establecidos”, dijo.

Y agregó un punto relevante para él, frente al papel de Lucy Aydee Mogollón, tesorera de la campaña. “Entre lo que hizo la señora Mogollón y lo que mostraron los medios hay distancias grandes. A ella la descontextualizaron, dijo que no había hecho cosas, pero ejerció su papel de tesorera. Entre la tesorería y el manejo de la cuenta que estaba a cargo de Ricardo Roa, yo tenía que poner a una persona de mi confianza para autorizar los tókenes, los pagos, los ingresos. Esa persona era el hermano de Julián, es Sebastián Caicedo Cano, una persona que conozco, que me ha prestado servicios personales, hace mis cuentas, las administra, hace mis pagos. Y por eso fue la persona de confianza que puse a manejar mis pagos”.

2. “No he tenido ninguna angustia ni afugia de tiempo, ese proceso lo llevan los abogados”

Roa aseguró que ese proceso ante el CNE no lo trasnocha. “Sí, son chicharrones, pero cuando usted ha actuado legalmente, en su rigurosidad técnica y profesional, eso da la capacidad para enfrentar lo que venga. Yo no he tenido ninguna angustia ni afugia de tiempo, ese proceso lo llevan los abogados, yo estoy trabajando en Ecopetrol 24/7...Confío en las instituciones, en la justicia, en las instancias que harán el ejercicio más objetivo, más justo y más equilibrado, y el que corresponda en derecho”, dijo.

3. “Confío en que Nicolás Petro pueda demostrar su inocencia, le aseguro que no formó parte de la campaña”

Sobre el hijo del presidente, también envuelto en líos legales y señalado de enriquecimiento ilícito por haber recibido millones de pesos para la campaña de personas con pasado non santo, el presidente de Ecopetrol apenas dijo una frase: “Confío en que Nicolás Petro pueda demostrar su inocencia, le aseguro que no formó parte de la campaña”.

4. “Siempre he querido tenerlo a mi lado”

Roa defendió a su novio Julián de quienes han querido señalar que cumple un papel cuestionable a su lado. “Siempre he querido tenerlo a mi lado, por mí estaría feliz de tener a una persona con los dotes profesionales, las capacidades, las habilidades y el orden que tiene Julián, su disciplina, su amor, es un ser humano que maneja a las personas con una facilidad, con un don especial. Todo el mundo termina queriéndolo y adorándolo porque es un gran ser humano. Donde he podido estar con él, estaré. Obviamente, ahora en Ecopetrol es clarísimo que no va a estar, no está, ni estará por razones obvias. Nunca he vinculado a una persona de mi familia o de mi cercanía a las empresas”, dijo.

“Laborales, ninguna. Influye en mis decisiones personales, que si compramos esto o no, que si vamos a un sitio o a otro, pero en mis decisiones laborales, no. Él, a veces, me aconseja, sobre todo en cómo debe ser mi comportamiento delante de la gente. Me aconseja en la forma, pero el fondo lo he venido construyendo yo durante años”, agregó.

Aseguró que “coincidimos con mucha gente en nuestras reuniones sociales, en las salidas, viajes o eventos, procuro que él me acompañe y para nada distinto a que esté a mi lado, a que me acompañe y que sea para mí una motivación para poder hacer un viaje largo, fuera de la ciudad, pero no hay ninguna forma que él esté tomando decisiones o que esté teniendo poder en algunas de las empresas”.

5. “No hay nada de cierto que en las filiales de Ecopetrol estemos moviendo antojadizamente a personas sin perfil”

Roa respondió a la pregunta de si Cenit (filial de Ecopetrol) se convirtió en la empresa a través de la cual usted paga favores de la campaña de Petro. “Se está refiriendo al señor Danilo Romero; él, lógicamente, es una persona cercana a la familia Petro, también soy cercano al presidente, a Verónica Alcocer, ahí hemos confluido en muchos eventos sociales. En Ecopetrol hemos venido aplicando con rigor la política de sucesión: cuando se han ido los presidentes, vicepresidentes, gerentes de las filiales, hemos permitido que las personas que vienen de otras organizaciones asciendan. En este caso, se fue el presidente de Cenit, sube el presidente de Ocensa, y en ese cargo subió el presidente de ODL. No hay nada de cierto que en las filiales de Ecopetrol estemos moviendo antojadizamente a personas sin perfil, sin habilidades, sin la competencia y sin la experiencia y capacidad para ejercer los cargos”, dijo.

Sobre Romero enfatizó: “No tiene ninguna injerencia. Durante la campaña, la empresa del señor Romero nos prestó servicio de transportar a las personas en la contienda, ese servicio se registró y se pagó. Eso reposa en las cuentas claras de la campaña”.

6. “Yo con la doctora Verónica llevo meses sin verme”

Roa también contestó brevemente a la pregunta de si la que manda en Ecopetrol es la primera dama. “Yo con la doctora Verónica llevo meses sin verme. En Ecopetrol mandan las normas, los procedimientos, los protocolos”, dijo.

7. “Mi patrimonio está en el orden de los 6.000 millones de pesos”

Roa habló de un tema que generó molestia en su relación de pareja cuando Julián creó una empresa de energías renovables, un asunto que maneja Ecopetrol. “Recién estaba ingresando a Ecopetrol, a manejar una empresa energética. Ahí tuvimos esa confrontación. Le manifesté mi molestia, no tenía ni idea. Después indagué, crearon una empresa desde Colombia virtualmente con el fin de tener un espacio para un emprendimiento. Yo le dije: “Este no era el momento, no era el espacio y mucho menos tratándose de energía limpia, cuando estoy llamado y quiero ser el líder de la transición energética en el país, que implica migrar de los fósiles para la generación de energías limpias”, explicó.

También habló de un informe que hizo Ecopetrol que advirtió que su pareja es un riesgo para él en lo profesional. “Hay una lectura equivocada. En ninguna parte del informe leo que mi pareja, Julián, sea un riesgo para mí. Lo que hay es una simulación de unos escenarios de riesgo con una probabilidad de ocurrencia, pero con fuentes abiertas, la prensa y las redes sociales. Eso para mí es absolutamente desafortunado. A mí y a Julián nos pretenden acusar de cosas, pero no hay absolutamente nada de real ni cierto en esas redes. Yo estoy aquí y le puedo decir que estaré siempre dispuesto a entregar la información, me pueden hacer las auditorías forenses, los exámenes que quieran. Cuando salí del Grupo Energía Bogotá, la persona que me reemplazó nos mandó a realizar a varios ejecutivos una auditoría forense porque, según él, habíamos salido multimillonarios, dijo que 25.000 millones de pesos. Nunca he necesitado ser rico. Si hubiera querido ser rico habría aprovechado los cargos que he tenido, pero no lo soy”.

“Mi patrimonio está en el orden de los 6.000 millones de pesos, siempre legal, transparente, ahí está toda la trazabilidad y la historia. De los 6.000 millones debo 2.000″, puntualizó.

8. “Nunca, durante la negociación, supe que el dueño de este apartamento era el señor Serafino Iacono”

A Ricardo Roa, le han cuestionado la compra de un lujoso apartamento. El presidente de Ecopetrol aclaró la situación en su entrevista con SEMANA. “En esa época ni siquiera sabía que sería candidato a la presidencia de Ecopetrol. Yo estaba más planillado para ser el presidente de ISA. Nunca, durante la negociación, supe que el dueño de este apartamento era el señor Serafino Iacono (empresario del sector de hidrocarburos). Siempre interactué con un abogado que dijo ser el representante legal de una firma inmobiliaria de compra y venta de inmuebles. Se firmó la escritura en diciembre de 2022 (el 11 de abril de 2023, Roa fue designado presidente de Ecopetrol)”, dijo.

Sobre por qué el apartamento le costó menos que otros inmuebles similares en el sector, Roa dijo: “Este apartamento tiene 17 años de construido, el edificio no tiene nada, ningún servicio, no tiene área común, la administración es costosa, llevaban tiempo vendiéndolo y tenían un pleito desde hace muchos años con el uso de la terraza. La remodelación tiene su historia también”.

9. “Que la remodelación valiera más que el apartamento, a todas luces, no iba a ser ni racional ni lógico”

En la polémica del apartamento se ha dicho que Roa hizo una remodelación al inmueble por 2.300 millones, es decir, mucho más de lo que le costó el apartamento, que fueron 1.800. En su diálogo con SEMANA, el presidente de Ecopetrol da detalles de lo que pasó y desmiente esos montos. “Nunca hubiéramos tomado una decisión si fuera ese el valor de la remodelación. Que la remodelación valiera más que el apartamento, a todas luces, no iba a ser ni racional ni lógico. Yo procuro en mi vida no tomar decisiones irracionales ni ilógicas. Creo que nos alcanzaba para otro apartamento”, dijo.

El ejecutivo cuenta cómo lo pactado terminó subiendo de precio de manera incontrolable. “Empezamos pactando un cupo, un monto para las mejoras de 300 millones de pesos. Después, fue cambiando porque pasó el tiempo, había mucha gente acá trabajando, puliendo los pisos, pintando las paredes, poniendo enchapes en las puertas, tumbaron un pequeño muro y se amplió la puerta de la cocina. Esas son las mejoras. No hay más, puede darle una vuelta al apartamento...Después fue cambiando el monto, pero no nos entregaban los soportes y recibos, por eso es la discusión. En adelante el tema lo conoce el abogado que está en el pleito con la persona.”, explicó.

10. “No he pagado 2.000 millones de pesos, y no los voy a pagar”

La polémica por la remodelación surge de las declaraciones de Johny Giraldo, quien afirmó que por la remodelación de su apartamento se pagaron 2.000 millones y que el dinero llegó en cajas de cartón a Llano Grande, a las afueras de Medellín, y que, al parecer, la plata provenía de William Vélez. A Roa esa versión le indigna: “Al menos yo, nunca he mandado a pagar un monto de esos. Y con el doctor William Vélez, ya que usted lo menciona, jamás he tenido un vínculo distinto al profesional que tuve, casi tres años trabajando en su proyecto en Honduras, en Tegucigalpa. Es un empresario con una gran cantidad de negocios en muchos países. En Colombia tiene muchos, entiendo que en Ecopetrol también. Cuando supe que se trataba de una empresa del Grupo Ethuss, mi antiguo empleador, tomé la decisión de marginarme de conocer, saber o decidir algún aspecto en esa negociación que estaba desde 2012″, asegura.