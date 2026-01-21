Propuesta de repatriar ahorros invertidos en el extranjero impactaría a trabajadores: menos posibilidades de que se pensionen

Hace algunas horas, el Ministerio de Hacienda publicó formalmente el borrador de decreto con el que se buscaría limitar la inversión del ahorro que los fondos de pensión privados hacen en el mercado extranjero, para a su vez traer esos ahorros al mercado de capitales colombiano y que sirvan como inversión en el país.

Tras la propuesta, que habían mencionado el presidente Gustavo Petro y el ministro de Hacienda, Germán Ávila, hace algunos días, fueron muchas las voces en contra de la iniciativa, quienes aseguraron varios efectos que irían en contra de los ahorradores y trabajadores colombianos.

SEMANA habló con Andrés Velasco, presidente de la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía, Asofondos, quien se refirió a los impactos en los ahorradores, además de las razones por las que no es una buena idea el proyecto.

Inicialmente, aseguró que es importante entender primero cómo funciona el régimen de ahorro individual, que es un régimen en el cual la gente ahorra para el largo plazo a través de sus cotizaciones pensionales y, al final de su vida laboral, su pensión se constituirá con el dinero ahorrado más una rentabilidad ganada.

Los fondos de pensiones toman los recursos y lo que hacen es invertirlos en distintos frentes para multiplicarlos. Cuanta más rentabilidad haya, es mejor, y cuanto menos volatilidad en la inversión haya, mucho mejor. Para ello, los fondos cuentan con un régimen de inversiones.

“Hasta este decreto, el régimen de inversiones era muy amplio y permitía invertir en casi cualquier tipo de activos en Colombia y en el exterior. En este momento, nosotros administramos cerca de 500 billones de pesos de los colombianos y más o menos la mitad de esa plata está invertida en activos con emisores fuera del país o activos en el extranjero”, indicó.

Precisó que con el decreto hay una restricción a la diversificación, pues antes se podía invertir casi libremente en cualquier parte del mundo, pensando en rentabilidad; ahora no se podrá así.

¿Cómo son las rentabilidades de los fondos de pensión privados en el extranjero?

Precisó que las rentabilidades generadas han sido buenas y los fondos han sido reconocidos, consistentemente, a nivel mundial, como las mejores administradoras del mundo, al compararlos con los países de la Ocde.

El proyecto indica que en cinco años los fondos solo deben entregar el 30% de sus recursos en inversiones en el extranjero y en tres años debe tener el 35%, lo que implica que los fondos no van a poder invertir, tanto como quisieran afuera, si las oportunidades se dieran.

¿Por qué invierten afuera y no en Colombia?

“Nosotros invertimos en todo lo que podemos en Colombia, en todo. Si invertimos afuera es porque no encontramos oportunidades iguales en Colombia”, agregó.

¿Cómo impacta a los ahorradores esta decisión?

Precisó que “si un ahorrador tiene una cuenta de ahorro individual que será su pensión en el futuro y ahora renta menos, pues va a tener pensiones muy bajas o, en el escenario peor, no va a alcanzar a pensionarse”.

Velasco, sin embargo, destacó que el proyecto de decreto es ampliamente trabajable, pues recordó que al inicio, la propuesta era limitar completamente la pensión de los fondos en el extranjero y nacionalizar el 50% en portafolio. Dijo que esto hubiera sido caótico, pues el plazo era de apenas 6 meses.

¿El mercado de capitales sí está preparado para este flujo de dinero?

“La realidad es que en Colombia no se demandan tantos recursos como en el resto del mundo y por ello en el extranjero se consiguen mejores oportunidades. El mercado colombiano es muy ‘pandito’ y superficial para este tipo de inversiones. La Bolsa de Valores de Colombia tiene pocos emisores y pocas acciones que se transan y tienen liquidez. Es difícil encontrar aquí en qué invertir y que consistentemente sea bueno”, detalló.

¿En qué países principalmente se invierte?

De acuerdo con Velasco, el principal puede ser Estados Unidos, que tiene una amplia participación. También lo hacen en las bolsas europeas, entre otras.