Política

Se conoce el primer paquete de decretos que firmó Gustavo Petro en el arranque de su último año de Gobierno: ¿qué decisiones tomó?

El presidente terminará su mandato el 7 de agosto de 2026.

Redacción Semana
21 de enero de 2026, 7:00 p. m.
Gustavo Petro finaliza su periodo como presidente de Colombia el 7 de agosto de 2026.
Gustavo Petro finaliza su periodo como presidente de Colombia el 7 de agosto de 2026.

Avanza la recta final del Gobierno del presidente de la República, Gustavo Petro, en medio de fuertes discusiones como la emergencia económica y el decreto sobre el alza del salario mínimo, el cual fue estipulado para 2026 en el 23 %.

No obstante, se conoció el primer paquete de decretos que firmó el mandatario colombiano en el arranque de 2026, año que marca su último año de administración, el cual finaliza el 7 de agosto.

Se trata de 20 decretos que firmó Gustavo Petro, los cuales se relacionan con decisiones de políticas públicas. Uno de ellos tiene que ver con la creación de una prima especial para médicos especialistas del Instituto Nacional de Cáncerología, por atención de pacientes oncológicos.

Otro de los decretos que tiene la rúbrica del presidente Petro está relacionado con la modificación de la planta de personal de la Unidad Nacional de Protección, “creando 6.870 empleos en la planta permanente de la UNP, de los cuales 1.170 fueron creados como planta temporal mediante Decreto 1268 de 2024 y prorrogados por el Decreto 1595 de 2024, con el fin de garantizar la ejecución efectiva de sus funciones misionales, fortalecer su presencia territorial y cumplir los compromisos institucionales establecidos en el marco normativo”, dice uno de los apartes del documento.

Además, dentro del paquete de decretos se encuentran varios nombramientos que hizo el mandatario, como el nuevo director nacional de inteligencia, René Guarín, quien antes estaba en la Oficina de Tecnología de la Casa de Nariño.

Encargar, a partir de la fecha, del empleo de Director General del Departamento Administrativo Dirección Nacional de Inteligencia, al doctor René Guarín Cortés, quien actualmente desempeña el empleo de Jefe de Oficina de Tecnología y Sistemas de Información del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República”, expresa el decreto que fue firmado por el jefe de Estado el pasado 15 de enero. Mientras que Jorge Lemus será el nuevo director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), la cual es una unidad adscrita al Ministerio de Hacienda.

También se conoció un decreto en el cual se designó de manera interina a Óscar Fernando Mesa Granados en el cargo de Notario Décimo (10) del Círculo Notarial de Bogotá.

Finalmente, se destaca otro decreto en el cual se crea “un modelo de gestión de la convivencia basado en la prevención, el diálogo social, la protección de la vida, el respeto a la diversidad y el fortalecimiento del tejido social, orientado por el enfoque de seguridad humana definido en la Ley 2272 de 2022, como la protección integral de las personas, la naturaleza y los seres sintientes”.

