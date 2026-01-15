Así está el remezón en el gobierno de Gustavo Petro: el presidente ya le oficializó al director del DNI, Jorge Lemus, cuál será su nuevo cargo

El presidente Gustavo Petro le confirmó al director nacional de inteligencia, Jorge Lemus, cuál será su nuevo cargo, tras el remezón ministerial que adelanta el jefe de Estado y que tocó al organismo que tiene la información más sensible del Estado.

Petro aprovechó un encuentro que sostuvo con Lemus en la tarde de este miércoles, 14 de enero, para agradecerle por la labor desarrollada en el DNI. Y de paso oficializarle que será el nuevo director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).

Lemus asumirá el cargo en propiedad porque desde octubre de 2025 había llegado a esa entidad en calidad de encargado, luego de la renuncia de Luis Eduardo Llinás, quien desde septiembre de 2022 ocupaba la dirección de la Unidad de Información y Análisis Financiero.

SEMANA estableció que el presidente quiere que el Estado siga persiguiendo el lavado de activos por parte de los narcos en Colombia. Quiere demostrar que la pelea contra los narcos en el país es una realidad. Y le pidió a Lemus resultados en los próximos siete meses que le quedan en el gobierno.

Entre este jueves, 15 de enero, y el próximo fin de semana se producirá la salida de Lemus del DNI. Y la llegada a esa entidad de su reemplazo: René Guarín, exmilitante del M-19, quien hoy hace parte del anillo cercano al presidente en la Casa de Nariño.

René Guarín jefe de Informática de la Presidencia Foto: SEMANA

Es jefe de la oficina de tecnologías y sistemas de información, que está a cargo del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y responde directamente a la Presidencia de la República.

En la hoja de vida se destaca que Guarín es ingeniero de sistemas y tiene una especialización en auditorías de sistemas de comunicación. También pasó por la subdirección de Inteligencia y es experto en estrategias de seguridad con manejo de drones. Guarín ha sido cercano a Petro y por eso sería una persona de su entera confianza.

La hoja de vida de Guarín no ha sido publicada en la página oficial de la Casa de Nariño, pero sucederá en las próximas horas.

Presidente Gustavo Petro y Jorge Lemus Foto: Revista Semana / Captura de Video

La salida de Jorge Lemus de la DNI se produce horas después de que el secretario de Transparencia y ministro de Justicia (e), Andrés Idárraga, denunciara “espionaje” a su teléfono celular a través del software Pegasus, que tiene la capacidad de rastrear las comunicaciones de los ciudadanos.

De otro lado, se desconoce quién asumirá la dirección del Dapre, tras la renuncia de Angie Rodríguez.

Gustavo Petro, Angie Rodríguez, Andrés Idárraga, Pedro Sánchez, Juan Carlos Florián y José Raúl Moreno. Foto: SEMANA

En la Casa de Nariño toma fuerza el nombre de Letty Leal, actual subdirectora del Dapre, quien conoce la entidad y fue la jefe jurídica en el Ministerio del Interior en la administración de Armando Benedetti.

SEMANA conoció que su hoja de vida será publicada en las próximas horas en la página de la Presidencia de la República.

Tampoco se conoce quién reemplazará al ministro de la Igualdad, Juán Florián, a quien Petro le solicitó la renuncia hace tres días. No se descarta que asuma José Raúl Moreno, actual jefe de despacho.