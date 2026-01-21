El Debate

Katherine Miranda contó en vivo la verdad de por qué votó por Petro a la Presidencia: “La decisión era terrible”

La congresista dialogó con SEMANA y explicó los motivos que estuvieron detrás de su apoyo al entonces candidato Petro.

Redacción Debate
21 de enero de 2026, 6:18 p. m.
Katherine Miranda y Gustavo Petro.
Katherine Miranda y Gustavo Petro. Foto: Foto 1: Semana / Foto 2: Presidencia

Katherine Miranda, representante a la Cámara, habló en El Debate de SEMANA y, entre otras cosas, se refirió al presidente Gustavo Petro y las duras posturas que hoy en día tiene en su contra y de su gobierno.

La congresista recordó que apoyó al jefe de Estado cuando era candidato y contó la verdad detrás de todo esto, ya que confesó que incluso para ese entonces tenía ciertos reparos hacia lo que sería su Ejecutivo.

“Muchos de nosotros dijimos en ese momento: ‘Ante Rodolfo y Petro, la decisión era terrible’. Creo que fue un momento de difícil decisión, en una época compleja para el país”, comentó.

Representante a la Cámara de la Alianza Verde, Katherine Miranda.
Representante a la Cámara de la Alianza Verde, Katherine Miranda. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

La militante de la Alianza Verdad aseguró que, dadas las dos opciones que quedaban, los colombianos estaban entre la “espada y la pared”.

Sin embargo, mencionó que Petro afirmó que haría grandes cambios en el sistema de salud, en lo que tenía que ver con el trabajo y hasta dijo que nunca convocaría a una constituyente. En medio de todo esto, le entregó su voto al hoy máximo mandatario.

Katherine Miranda advierte en vivo que Iván Cepeda es un riesgo y deja en evidencia sus contradicciones: “Conmigo no cuenten”

“A los tres o cuatro meses del gobierno, nosotros vemos que todas las promesas fueron mentiras, yo me sentí tan decepcionada como por ejemplo cuando a la mujer le montan los cachos y aun así va y se casa con el tipo”, explicó.

Eso fue lo que sintieron, según ella, millones de colombianos por lo que han hecho hasta el momento el presidente y su Ejecutivo. “Una decepción profunda”, apuntó.

Por eso es que hoy en día utiliza una valla publicitaria con la frase: “El cambio salió chimbo”, pues considera que en estas palabras se recogen todos los sentimientos que ha tenido hacia el actual gobierno.

El presidente, Gustavo Petro, el 9 de enero de 2026 en la Casa de Nariño, en Bogotá
Presidente Gustavo Petro. Foto: Joel González - Presidencia de Colombia

Incluso, Miranda contó que en el momento en el que, junto a Antanas Mockus, le dio el apoyo a Petro, lo hizo con ciertas reservas de que esto podría representar algo negativo. “Teníamos unas dudas enormes”, confesó.

“Cuando Petro gana, nuestra alerta fue enorme y nosotros desde el primer momento dijimos que teníamos que hacer una dependencia deliberativa”, explicó.

Revelan estrategia del Gobierno Petro tras reducción del salario a congresistas: “Populismo barato”

Poco después, llegaron los proyectos polémicos y esto empezó a marcar una diferencia entre ella y el Ejecutivo de Petro. No obstante, dejó en claro que siempre apoyó las iniciativas que consideró que eran positivas para el país.

“Yo siento que la oposición con independencia tiene que ser constructiva, deliberativa y se tiene que poder tener la posibilidad de cambiar ante un buen argumento, pero eso no lo tiene Petro y mucho menos su gobierno”, manifestó.

Por todo ello, remarcó que es necesario que los colombianos comprendan la lección de lo que ya pasó y busquen que la historia no se repita por los próximos cuatro años.

Advirtió que Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, es un riesgo para el país, pues representaría la continuidad del petrismo en la Casa de Nariño y en el poder.

“Siento que tenemos que elegir a personas que tengan unas capacidades mucho más evidentes y comprobadas para asumir este cargo”, añadió.

