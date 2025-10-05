Insólita incautación: en el baúl de un carro se transportaban 592 kilos de marihuana

En un video quedó registrado el momento en el que dos agentes de la Policía abren el baúl de un vehículo que se movilizaba en las vías del municipio de El Espinal, en el Tolima.

El carro, de color negro, tenía una carpa negra en la parte trasera para impedir que se viera lo que estaban transportando.

Los agentes, al abrir el baúl y despegar los adhesivos, se encontraron con decenas de bultos cuidadosamente empacados con cinta.

¡𝗜𝗡𝗖𝗔𝗨𝗧𝗔𝗗𝗢 𝗖𝗔𝗥𝗚𝗔𝗠𝗘𝗡𝗧𝗢 𝗗𝗘 𝗠𝗔𝗥𝗜𝗛𝗨𝗔𝗡𝗔 𝗗𝗘 𝗟𝗔𝗦 𝗗𝗜𝗦𝗜𝗗𝗘𝗡𝗖𝗜𝗔𝗦! En El Espinal (Tolima), en desarrollo de la ofensiva contra el multicrimen y el delito, inmovilizamos vehículo que transportaba ocultos 592 kilos del estupefaciente,… pic.twitter.com/PcQPjOcF47 — Mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán (@DirectorPolicia) October 5, 2025

El cargamento de droga, según fuentes oficiales, pertenece a las disidencias de las Farc, Frente Dagoberto Ramos, que delinque en esa región del país.

“En El Espinal (Tolima), en desarrollo de la ofensiva contra el multicrimen y el delito, inmovilizamos el vehículo que transportaba ocultos 592 kilos del estupefaciente, pertenecientes al Frente Dagoberto Ramos”, publicó en su cuenta de X el director de la Policía Nacional, general Carlos Fernando Triana.

En el operativo fue capturada una persona, al parecer el conductor del vehículo.

“Con la acción policial se evitó la comercialización de 1,1 millones de dosis, valoradas en más de 177 millones de pesos”, detalló el oficial de la Policía.

El general Triana, en la mañana de este domingo, había publicado otro video en el que se evidenciaba la incautación de 1,2 toneladas de marihuana.

El director de la Policía, general Carlos Triana. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

El operativo se adelantó en el eje vial Bogotá-Villavicencio: “En desarrollo de la ofensiva contra el multicrimen y el delito, inmovilizamos un furgón con 1.200 kilos del estupefaciente, procedente de Popayán y que tendría como destino Venezuela”.

El general Triana aseguró que en la acción fue capturada una persona, “quien presenta antecedentes judiciales por homicidio, violencia intrafamiliar y porte ilegal de armas de fuego; así mismo, fue incautado el vehículo”.

¡𝗜𝗡𝗖𝗔𝗨𝗧𝗔𝗗𝗔𝗦 𝟭,𝟮 𝗧𝗢𝗡𝗘𝗟𝗔𝗗𝗔𝗦 𝗗𝗘 𝗠𝗔𝗥𝗜𝗛𝗨𝗔𝗡𝗔 𝗗𝗘 𝗟𝗔𝗦 𝗗𝗜𝗦𝗜𝗗𝗘𝗡𝗖𝗜𝗔𝗦! En el eje vial Bogotá-Villavicencio, en desarrollo de la ofensiva contra el multicrimen y el delito, inmovilizamos un furgón con 1.200 kilos del estupefaciente, procedente… pic.twitter.com/kSwNu27fI9 — Mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán (@DirectorPolicia) October 5, 2025