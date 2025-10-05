Suscribirse

Insólita incautación: en el baúl de un carro se transportaban 592 kilos de marihuana

La incautación se realizó en las vías del municipio del Espinal, Tolima. El cargamento era de las disidencias.

Redacción Semana
5 de octubre de 2025, 10:08 p. m.
Policías detectaron un vehículo que transportaba 592 kilos de cocaína.
Policías detectaron un vehículo que transportaba 592 kilos de marihuana. | Foto: Policía Nacional

En un video quedó registrado el momento en el que dos agentes de la Policía abren el baúl de un vehículo que se movilizaba en las vías del municipio de El Espinal, en el Tolima.

El carro, de color negro, tenía una carpa negra en la parte trasera para impedir que se viera lo que estaban transportando.

Los agentes, al abrir el baúl y despegar los adhesivos, se encontraron con decenas de bultos cuidadosamente empacados con cinta.

El cargamento de droga, según fuentes oficiales, pertenece a las disidencias de las Farc, Frente Dagoberto Ramos, que delinque en esa región del país.

“En El Espinal (Tolima), en desarrollo de la ofensiva contra el multicrimen y el delito, inmovilizamos el vehículo que transportaba ocultos 592 kilos del estupefaciente, pertenecientes al Frente Dagoberto Ramos”, publicó en su cuenta de X el director de la Policía Nacional, general Carlos Fernando Triana.

En el operativo fue capturada una persona, al parecer el conductor del vehículo.

“Con la acción policial se evitó la comercialización de 1,1 millones de dosis, valoradas en más de 177 millones de pesos”, detalló el oficial de la Policía.

El general Triana, en la mañana de este domingo, había publicado otro video en el que se evidenciaba la incautación de 1,2 toneladas de marihuana.

El director de la Policía, general Carlos Triana, y el ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez.
El director de la Policía, general Carlos Triana. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

El operativo se adelantó en el eje vial Bogotá-Villavicencio: “En desarrollo de la ofensiva contra el multicrimen y el delito, inmovilizamos un furgón con 1.200 kilos del estupefaciente, procedente de Popayán y que tendría como destino Venezuela”.

El general Triana aseguró que en la acción fue capturada una persona, “quien presenta antecedentes judiciales por homicidio, violencia intrafamiliar y porte ilegal de armas de fuego; así mismo, fue incautado el vehículo”.

“Con este resultado se evita la comercialización de 2,4 millones de dosis, afectando las finanzas criminales de las disidencias en más de 773 millones de pesos”, añadió el general Triana en su publicación en redes sociales.

