Para la jueza 26 de control de garantías de Bogotá, todavía hay muchas líneas de investigación que se deben adelantar en el caso de Juan Felipe Rincón Morales, hijo del actual director de la Policía Nacional, general (r) William Rincón.

Envían a la cárcel a cinco personas implicadas en el crimen del hijo del director de la Policía Nacional

En medio de la decisión que tomó para enviar a cinco personas que habrían participado en el “entrampamiento” al joven de 21 años, la funcionaria judicial señaló que, en la imputación de cargos, se pusieron de presente varios elementos de los que urge una investigación.

El primero de ellos tiene que ver con el estado de vulnerabilidad en el que estaba y el acoso que habría sufrido una de las menores de edad que fue utilizada para participar en el “entrampamiento” contra Juan Felipe Rincón para llevarlo al barrio Quiroga, en la tarde del 21 de noviembre de 2024.

Esta es una nueva prueba en la investigación por la muerte de Juan Felipe Rincón. Foto: Rama Judicial

Citando varias declaraciones, la jueza advirtió que la menor de edad llegó en una “situación complicada” a la casa de la familia Sotelo Torres, donde habría sido víctima de varias situaciones que aumentaron su vulnerabilidad. Además, habría sido utilizada para cometer delitos.

Debido a esto, manifestó la necesidad de que continúen las pesquisas en el caso de la menor de edad. Situación que podría desprender una nueva imputación de cargos.

“Fue una investigación mediocre”, un juez negó la preclusión en el caso del hijo del general Rincón

¿Quién disparó?

En otro de los apartes de su intervención, la jueza señaló que existe evidencia de una planificación para atentar contra la integridad física del joven Juan Felipe Rincón. Para esto, al menos cinco personas pusieron en marcha un plan para que fuera trasladado hasta el barrio Quiroga.

En uno de los parques del mencionado barrio era esperado por una decena de personas que lo atacaron con bates, armas cortopunzantes, cadenas y hasta con un perro de raza peligrosa. La agresión física se extendió por cerca de 15 minutos.

Estos videos se revelaron en las últimas horas. Foto: Captura de video

Lo que los atacantes no sabían era que Juan Felipe se movilizaba con un escolta, quien aparece en escena —según los registros de las cámaras de seguridad— para intentar ponerle punto final a la golpiza. Sin embargo, al ver la agresividad de los atacantes y que no atendían las peticiones sacó su arma de dotación.

En ese momento, la situación se salió aún más de control, puesto que los agresores se volcaron contra él. Ahí se presenta un disparo y muchos de los que estaban en medio de la golpiza salen corriendo.

El expediente paralelo del que no se habla en el caso del homicidio de Juan Felipe Rincón

Sin embargo, existe otra evidencia técnica que habla de otros disparos, mucho antes de que el escolta sacara su arma. Hecho por el cual se necesita concluir quién fue el autor del que le causó la muerte a Juan Felipe Rincón.