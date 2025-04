La menor de edad, que supuestamente era acosada por Juan Felipe Rincón, el hijo del exinspector de la Policía, quien resultó muerto en extrañas circunstancias, rompió su silencio en medio del caso y entregó una declaración que se convierte en la prueba de que el joven estaba por convertirse en víctima de una banda de extorsionistas, cuando todo salió de control y se dio su muerte.

Este video sería la prueba “reina” de que al fallecido Juan Felipe Rincón, hijo del exinspector de la Policía, lo planeaban extorsionar. La menor de edad con quien concretó la cita lo confiesa todo, pero pide seguridad para ella y su familia. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/QpoywkwFLa — Revista Semana (@RevistaSemana) April 2, 2025

Cuenta, al dar explicación de por qué el joven Juan Felipe acudió a la cita en la cual terminó encontrándose con la muerte y en seguida relata el motivo de fondo del encuentro: un intento de extorsión.

“Ellos planeaban extorsionarlo, yo nunca lo supe, sino hasta el final de todo esto, yo estoy dispuesta a hablar a cambio de protección para mí y para toda mi familia, estoy dispuesta a declarar todo en contra de ellos, yo sé dónde viven, dónde trabajan, qué es lo que hacen ellos y los conozco muy bien”, agregó la menor que ahora pide seguridad para su familia.

En su explosiva declaración, la joven, quien es menor de edad y por eso nos reservamos su identidad, comienza afirmando: “Este video yo lo hago con causa de explicar todo lo que pasó el 24 de noviembre. Yo fui víctima de una banda de extorsionistas, al igual que Felipe. Yo lo conocía, me dejé engañar, me dejé llenar la cabeza por ellos”.

Por eso reitera la solicitud:“Puedo ser de gran ayuda si ustedes también me ayudan a mí, yo pido protección a cambio no solo para mis hijas, también para mi familia”.

Así sucedió todo

La menor contó en detalle cuál era el plan contra Andrés Felipe, qué pasó antes y después de los hechos.

“A las 10 y 40 casi 11, salí yo de mi casa, cogí el Didi y me fui para allá. Yo me encontré con él, me fui para el apartamento, nos quedamos toda la noche. Total que al otro día madrugamos, nos despertamos y nos fuimos para mi casa. Yo iba con el plan de que todo se iba a hacer y que no le iban a hacer daño a él”, narró en el video.

La menor de edad que participó en el entrampamiento de Andrés Felipe Rincón, contó en detalle cómo se encontró con él, estuvieron juntos toda la noche, y luego terminó llevándolo a al lugar donde en el intento de extorsión, lo mataron. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/mQofFCDHEU — Revista Semana (@RevistaSemana) April 2, 2025

“Él dijo que íbamos a recoger a un amigo en el camino, yo le dije que estaba bien, que no pasaba nada. Llegamos donde el amigo y era un escolta, cambiamos de ahí a una camioneta de la Sijín. Desde ahí yo ya empecé (no audible) porque vi que todo se iba a venir abajo. Llegamos al sitio, se encontraron, le dijeron que si reconocía esa cuenta de perfil, lo empezaron a golpear, el guardaespaldas llegó gritando que era de la Policía Nacional”, agregó la ahora arrepentida joven.

Pide perdón

En su confesión, la menor de edad aprovecha para pedir perdón, en especial al general (r) William Rincón, exinspector de la Policía Nacional.

La menor de edad que se prestó para el entrampamiento de Andrés Felipe Rincón pide disculpas, asegura que no lo volvería a hacer y pide encontrarse con el exinspector de la Policía, general (r) William Rincón. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/igKgCztcW1 — Revista Semana (@RevistaSemana) April 2, 2025

“Cabe aclarar que si puedo yo hablar con el papá lo haría porque sé que lo hice no estuvo bien, sé que puse en peligro la vida de él, no sé en qué momento se me ocurrió hacer eso, qué me pasó por la cabeza. Solamente pasó. La verdad le pido al papá de él muchas disculpas de verdad, no creo que me perdone, pero por mí devolvería el tiempo y no lo llevaría de verdad. Quisiera hablar con él y yo habláramos de frente”, agregó la menor.

La declaración hace parte de las evidencias con las que se espera demostrar al país y a la justicia, que las versiones en contra de hijo del general en retiro William Rincón, de una supuesta relación con un caso de pedofilia, estaban soportadas en una historia falsa, con una víctima falsa, justamente quien ahora entrega su testimonio de los hechos.

El caso se convirtió en un hecho dramático cuando Juan Felipe Rincón cumplió una cita el 25 de noviembre, en el sur de Bogotá, pero en el lugar lo estaban esperando otras personas, aparentemente armadas, lo que motivó la reacción del escolta del joven, hijo del general Rincón y un cruce de disparos que acabó con la vida de Juan Felipe.

El abogado Juan Felipe Criollo afirma que le suplicaron a la Fiscalía que tomaran la declaración de la menor. Ella está dispuesta a confesar que Juan Felipe Rincón iba a ser víctima de un extorsión, pero la Fiscalía no actuó a tiempo. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/VNJ9akD9YN — Revista Semana (@RevistaSemana) April 2, 2025

En ese momento y por error, la Policía capturó a uno de los hombres que apareció en la cita que tenía Juan Felipe, supuestamente con la menor de edad. El hombre posteriormente fue dejado en libertad tras advertir que no fue el responsable de disparar el arma de fuego homicida en este caso y con el hijo del general como víctima.

La investigación avanzó en otra línea y para determinar que, de manera insólita, el escolta fue quien disparó. Dos impactos de bala terminaron en el cuerpo de Juan Felipe, lo que provocó su muerte. La propia Fiscalía solicitó la preclusión de la investigación en contra del hombre, capturado en primera instancia, pero algunas dudas quedaron en la historia.

“Por eso yo me entero de que hay otros hechos que han venido afectando a otros ciudadanos. Me manifestaron varias personas que estos sujetos se la pasan delinquiendo y, además de eso, tienen que ver con microtráfico y otros hechos y me manifestaron la preocupación”, detalló el general en retiro Rincón sobre los hechos que rodearon el crimen de su hijo.