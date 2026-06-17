El pronóstico para las próximas horas anticipa lluvias en sectores del Caribe, Pacífico y región Andina, mientras Bogotá tendrá una jornada fresca y con nubosidad predominante.

Ideam señala los primeros efectos del fenómeno de El Niño: clima en Colombia del 16 al 19 de junio

Pronóstico del clima en Colombia para las próximas 24 horas

El país tendrá una disminución relativa de la nubosidad y las lluvias durante las próximas horas.

Sin embargo, se mantendrán condiciones de cielo entre parcial y mayormente nublado en varias zonas de Colombia.

Probabilidad de precipitaciones en sectores del Pacífico, el norte de la región Andina, el sur y centro del Caribe, además del oriente de la Orinoquía.

En la región Caribe se esperan lluvias entre moderadas y localmente fuertes durante la tarde y la noche, especialmente en zonas de Córdoba, Bolívar, Cesar y la Sierra Nevada de Santa Marta.

En áreas de Sucre y La Guajira predominarán condiciones más secas. Para el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se prevén lluvias ligeras principalmente en la mañana y la tarde.

El Pacífico colombiano continuará con alta presencia de nubosidad y lluvias, especialmente en Chocó, sectores costeros y centrales de Cauca y Valle del Cauca.

En el centro de Nariño podrían registrarse precipitaciones de moderadas a fuertes durante la tarde e inicio de la noche.

En la región Andina, luego de una mañana con menor presencia de lluvias, se espera un aumento de la nubosidad en horas de la tarde y noche.

Posibles precipitaciones en departamentos como Antioquia, Santander, Norte de Santander, Caldas, Risaralda y Quindío.

En zonas de Cundinamarca, Boyacá, Tolima y Huila se anticipan condiciones más secas con nubosidad variable.

Para la Orinoquía se pronostican lluvias ligeras a moderadas en sectores del piedemonte llanero y el oriente de Vichada, mientras que en áreas de Meta, Casanare y Arauca predominará el tiempo seco.

En la Amazonía las lluvias se concentrarán principalmente en la tarde y noche sobre zonas de Guaviare, Guainía y el piedemonte de Putumayo.

Respecto a las temperaturas, se prevén valores cercanos o superiores a los habituales para junio en sectores de Huila, Tolima, Cundinamarca y La Guajira. Además, la combinación entre temperaturas elevadas y humedad podría generar sensación térmica alta durante la tarde en amplias zonas del Caribe, Orinoquía y Amazonía, así como en sectores del litoral Pacífico y la cuenca alta y media del río Magdalena.

Bogotá, Medellín, Cali y otras ciudades del país tendrán una jornada marcada por nubosidad variable, lluvias aisladas y temperaturas que podrían superar los 35 °C en algunos sectores de la región Caribe. Foto: Composición Semana/ Getty Images/

Lluvias aisladas y altas temperaturas marcarán la jornada en varias capitales

Las principales ciudades del país tendrán condiciones climáticas variadas durante las próximas horas.

En la costa Caribe, Barranquilla y Cartagena registrarán algunas lluvias ligeras intermitentes, acompañadas de temperaturas máximas cercanas a los 35 °C.

En Medellín, después de una mañana seca, se esperan lluvias moderadas durante la tarde y la noche, mientras que Cali y Popayán tendrán precipitaciones y lloviznas principalmente en horas de la tarde.

Bucaramanga podría registrar lluvias ligeras al final de la jornada, y Tunja mantendrá condiciones mayormente secas.

La capital amaneció con lluvias ligeras y cielo nublado.

Durante el día se mantendrá la probabilidad de lluvias y lloviznas de baja intensidad, especialmente en sectores del norte, sur y suroriente de la ciudad.

Para la noche se prevé tiempo seco, aunque con abundante nubosidad. La temperatura máxima estimada será de 19 °C.