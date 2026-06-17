EE. UU. pide a sus ciudadanos no viajar a zonas del Atlántico ante ola de violencia

En medio de la crisis de seguridad que hoy atraviesa el departamento del Atlántico con los homicidios, extorsiones, entre otros hechos criminales, Estados Unidos emitió una alerta para sus ciudadanos en Colombia, donde les advierte a qué zonas no es recomendable asistir por las condiciones del orden público.

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La información fue compartida por medio de la cuenta oficial TravelGov del Departamento de Estado, donde hacen referencia a municipios como Malambo, Baranoa, Sabanalarga, Polonuevo, Santo Tomás, Palmar de Varela, Galapa, Puerto Colombia y Sabanagrande.

Imagen general de Soledad, Atlántico. Foto: A.P.I

Desde la embajada han señalado que en estas poblaciones se han deteriorado las condiciones de seguridad.

“La Embajada ha observado un aumento de la violencia en varios municipios del departamento del Atlántico. Los delitos violentos, la extorsión y los asesinatos selectivos entre grupos armados ilegales han aumentado de manera dramática”, señalaron.

El documento es claro al precisarles a sus ciudadanos que deben abstenerse de desplazarse a esas zonas del Atlántico por estrictas razones de seguridad.

“No viaje a esta zona en este momento. Por precaución, algunos empleados del Gobierno de Estados Unidos han sido retirados de esta área”, agregó el Departamento de Estado.

Y es que todo esto se da en medio de la pugna entre organizaciones criminales que hoy azota al Atlántico y que las autoridades, pese a los operativos e investigaciones, no han podido contener. Los temas que se pelean a sangre y fuego tienen que ver con rentas criminales como la extorsión, el narcotráfico y el control territorial.

Puerto Colombia, Atlántico. Foto: Alcaldía Municipal de Puerto Colombia/API.

Aunque desde la Policía Nacional, la Fiscalía y la Gobernación del Atlántico han tomado algunas medidas, las comunidades que residen en esta zona del Caribe siguen pidiendo mayor contundencia contra las bandas criminales.

Asimismo, recomendó a quienes se encuentren en Colombia mantener una vigilancia constante de su entorno, especialmente en las principales vías de comunicación.

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Estas son las recomendaciones de Estados Unidos a sus ciudadanos en el Atlántico: