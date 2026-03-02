Bogotá

Los nuevos códigos QR y la estrategia con la que el Distrito pretende frenar la avanzada de los paseos millonarios en Bogotá

Las ‘Zonas Seguras’ ya operan en la Zona T, Modelia y el Distrito Diverso, y se extenderán progresivamente a otros sectores de la capital.

Redacción Semana
2 de marzo de 2026, 3:34 p. m.
Alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán
Alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán Foto: Alcaldía de Bogotá

Bogotá intensificó su ofensiva contra el denominado ‘paseo millonario’ con la ampliación de las ‘Zonas Seguras’ y la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas para proteger a quienes se movilizan en taxi, especialmente en sectores de alta concentración nocturna.

El anuncio fue hecho por el alcalde mayor, Carlos Fernando Galán, quien explicó que la estrategia busca consolidar mayor presencia institucional en vía y ofrecer a los ciudadanos puntos verificados para abordar taxis sin temor a ser víctimas de este delito.

Nueva estrategia contra el paseo millonario
Nueva estrategia contra el paseo millonario Foto: Alcaldía de Bogotá

De acuerdo con el mandatario, en estos puntos los vehículos y conductores son previamente verificados, están inscritos y cumplen con los requisitos legales para prestar el servicio.

La estrategia se apoya en equipos de la Secretaría de Movilidad, gestores del orden de la Secretaría de Seguridad y uniformados de la Policía Metropolitana, además de mejoras en señalización, iluminación y ampliación de la cobertura de cámaras.

Nueva estrategia contra el paseo millonario
Nueva estrategia contra el paseo millonario Foto: Alcaldía de Bogotá

En paralelo, la administración distrital destacó un cambio en la clasificación jurídica de estos casos. Desde 2025, los paseos millonarios dejaron de registrarse como hurto calificado y pasaron a tipificarse como secuestro extorsivo, decisión adoptada de manera articulada con la Fiscalía y la Policía.

Según el alcalde, este ajuste explica el incremento en las cifras, pero permite reflejar con mayor precisión la gravedad de la conducta y aplicar penas más severas, que pueden alcanzar hasta 42 años de prisión.

El balance oficial da cuenta de más de 20 capturas el año pasado y la desarticulación de cuatro estructuras dedicadas a esta modalidad delictiva.

ED 2271
Paseos millonarios en Bogotá Foto: SEMANA

En materia de prevención, la Secretaría de Movilidad recordó que los usuarios pueden verificar en la plataforma “Mi Movilidad a un Clic” si un taxi está habilitado, ingresando la placa o el número de tarjeta de control.

En los próximos meses, los vehículos incorporarán un código QR que permitirá consultar la información del conductor, confirmar la legalidad del servicio y acceder a canales oficiales para reportar irregularidades.

Además, el Distrito entregó 71 motocicletas al Cuerpo de Agentes Civiles de Tránsito y al Grupo Guía de Movilidad, lo que representa un aumento cercano al 23 % en la capacidad operativa en vía, con el objetivo de reducir tiempos de respuesta y fortalecer la seguridad en corredores estratégicos de la ciudad.

