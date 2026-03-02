Hombre salió de una fiesta en Bogotá, se subió a un taxi y cuando despertó tenía una deuda de $20 millones: esto le dijo el banco

Un nuevo caso de un paseo millonario se registró en Bogotá y dejó a un hombre con una deuda de 20 millones de pesos. Al igual que en el caso de Diana Ospina, la pesadilla para la víctima comenzó en la localidad de Chapinero después de tomar un taxi.

Esta persona, que habló con Noticias RCN, se encontraba de fiesta en este sector, por lo que en horas de la madrugada abordó un taxi para poder irse a su casa. Durante el trayecto, comenzó a marearse, por lo que cree que el taxista le habría suministrado alguna sustancia.

El hombre explicó que en un momento del viaje se sintió completamente mareado. Foto: Getty Images

“Me roba el celular y, fuera de eso, también un dinero. Empiezan a hacer movimientos, créditos hipotecarios, créditos rotativos, sacan avances de mi tarjeta”, explicó.

Las acciones de los delincuentes llevaron a que el hombre adquiriera una deuda que asciende a más de 20 millones de pesos. Pese a que interpuso la respectiva denuncia y habló en el banco, la entidad le confirmó que no podía hacer nada y tenía que pagar el dinero.

“Ya me empezaron a cobrar un avance de mi tarjeta que yo ni siquiera lo hago porque nunca he hecho avances. (…) Y movieron como seis millones de pesos de cuentas”, manifestó.

Este caso ha hecho recordar el de Diana Ospina. Foto: Instagram @theatronbogota / @anaidlegna

Ahora, la víctima debe hacerse cargo del monto, además de las consecuencias emocionales y psicológicas que le han quedado a cuenta de la pesadilla que tuvo que vivir.

Este caso, al igual que el de Diana Ospina, está generando gran preocupación entre los bogotanos, que le exigen a las autoridades mejores medidas para evitar que los paseos millonarios se conviertan en el pan de cada día.

Y es que, de acuerdo con el medio mencionado, el año pasado en la capital del país se registraron 21 denuncias por hechos como estos. La mayoría de situaciones de este tipo (18) se presentó en la localidad de Chapinero.