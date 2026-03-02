Nación

Hombre salió de una fiesta en Bogotá, se subió a un taxi y cuando despertó tenía una deuda de $20 millones: esto le dijo el banco

La víctima explicó que, en medio del trayecto hasta su casa, se sintió mareado.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Nación
2 de marzo de 2026, 8:39 a. m.
Imagen referencia de un taxi y el hombre que fue víctima del hecho criminal.
Imagen referencia de un taxi y el hombre que fue víctima del hecho criminal. Foto: Foto 1: Getty Images / Foto 2: Noticias RCN

Un nuevo caso de un paseo millonario se registró en Bogotá y dejó a un hombre con una deuda de 20 millones de pesos. Al igual que en el caso de Diana Ospina, la pesadilla para la víctima comenzó en la localidad de Chapinero después de tomar un taxi.

Esta persona, que habló con Noticias RCN, se encontraba de fiesta en este sector, por lo que en horas de la madrugada abordó un taxi para poder irse a su casa. Durante el trayecto, comenzó a marearse, por lo que cree que el taxista le habría suministrado alguna sustancia.

Los Zetas usaban sedantes para hacerle el paseo millonario a hombres seducidos por mujeres en reconocidas zonas de rumba en Bogotá
El hombre explicó que en un momento del viaje se sintió completamente mareado. Foto: Getty Images

Me roba el celular y, fuera de eso, también un dinero. Empiezan a hacer movimientos, créditos hipotecarios, créditos rotativos, sacan avances de mi tarjeta”, explicó.

Pedirán la incautación de los taxis usados en el secuestro y hurto a Diana Ospina en Bogotá

Las acciones de los delincuentes llevaron a que el hombre adquiriera una deuda que asciende a más de 20 millones de pesos. Pese a que interpuso la respectiva denuncia y habló en el banco, la entidad le confirmó que no podía hacer nada y tenía que pagar el dinero.

Vehículos

Pico y placa en Bogotá: atentos conductores a la rotación de la medida este martes 3 de marzo

Bogotá

Demanda de solicitudes por cambios del DNP en el Sisbén: estos son los canales de atención a la ciudadanía de la Secretaría de Bogotá

Bogotá

Ladrones en Bogotá tienen azotadas las casas de esta localidad: capturaron a presuntos delincuentes violentando puertas

Bogotá

Así fue la recuperación del puente de la Calle 100; 300 metros de mayor tranquilidad para los transeúntes

Nación

Bogotá: cielo nublado y posibles lluvias aisladas marcan la jornada de hoy

Bogotá

Sara Valentina Bolaños salió de su casa hacia su colegio y desapareció en Bogotá: su papá le envió mensaje

Bogotá

Mujer desapareció tras salir a una reunión con sus amigos en Bogotá: los mensajes al celular le llegan, pero no responde

Turismo

El rincón natural de Bogotá donde es posible disfrutar paseos en bote, caminatas y tardes de picnic

Nación

Giro en el caso del asesinato de Gustavo Aponte en Bogotá: sicarios habrían matado a uno de sus cómplices y hay una pista clave

Bogotá

Cundinamarca vive el Gran Fondo Giro d’Italia 2026 con rutas exigentes, turismo y cultura en municipios cercanos a Bogotá

Ya me empezaron a cobrar un avance de mi tarjeta que yo ni siquiera lo hago porque nunca he hecho avances. (…) Y movieron como seis millones de pesos de cuentas”, manifestó.

Diana Ospina desapareció tras subirse a un taxi después de salir de una fiesta.
Este caso ha hecho recordar el de Diana Ospina. Foto: Instagram @theatronbogota / @anaidlegna

Ahora, la víctima debe hacerse cargo del monto, además de las consecuencias emocionales y psicológicas que le han quedado a cuenta de la pesadilla que tuvo que vivir.

Mary Méndez habló de angustiante episodio que vivió por ‘paseo millonario’ e hizo importante llamado: “Tienen el descaro”

Este caso, al igual que el de Diana Ospina, está generando gran preocupación entre los bogotanos, que le exigen a las autoridades mejores medidas para evitar que los paseos millonarios se conviertan en el pan de cada día.

Y es que, de acuerdo con el medio mencionado, el año pasado en la capital del país se registraron 21 denuncias por hechos como estos. La mayoría de situaciones de este tipo (18) se presentó en la localidad de Chapinero.

Más de Bogotá

Pico y placa en Bogotá.

Pico y placa en Bogotá: atentos conductores a la rotación de la medida este martes 3 de marzo

Afiliados del Sisbén deberán pagar para mantener la atención médica.

Demanda de solicitudes por cambios del DNP en el Sisbén: estos son los canales de atención a la ciudadanía de la Secretaría de Bogotá

Captura de presuntos ladrones en Suba.

Ladrones en Bogotá tienen azotadas las casas de esta localidad: capturaron a presuntos delincuentes violentando puertas

Intervención en el puente de la Calle 100 tuvo consecuencias en el mercado informal.

Así fue la recuperación del puente de la Calle 100; 300 metros de mayor tranquilidad para los transeúntes

Bogotá tendrá cielo parcialmente nublado y posibles lluvias aisladas durante la tarde, con temperatura máxima cercana a los 20 °C, según el Ideam

Bogotá: cielo nublado y posibles lluvias aisladas marcan la jornada de hoy

Sara Valentina Bolaños Vela, la menor desaparecida en Bogotá.

Sara Valentina Bolaños salió de su casa hacia su colegio y desapareció en Bogotá: su papá le envió mensaje

Esta es la mujer que se encuentra desaparecida.

Mujer desapareció tras salir a una reunión con sus amigos en Bogotá: los mensajes al celular le llegan, pero no responde

France's Arnaud Demare outsprints Slovakia's Peter Sagan, right, to win the seventh stage of the Giro d'Italia cycling race, from Matera to Brindisi, southern Italy, Friday, Oct. 9, 2020. (Massimo Paolone/LaPresse via AP)

Cundinamarca vive el Gran Fondo Giro d’Italia 2026 con rutas exigentes, turismo y cultura en municipios cercanos a Bogotá

El Museo Botero y el Museo del Oro abren sus puertas con entrada gratuita, ofreciendo a bogotanos y visitantes un domingo lleno de arte e historia.

Bogotá recibe marzo con cine y museos gratis: la agenda cultural para disfrutar sin gastar

Noticias Destacadas