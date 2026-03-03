El delito conocido como paseo millonario es una de las modalidades de hurto que más preocupa a la ciudadanía de Bogotá.

Comunicados oficiales de la Policía Nacional de Colombia aseguran que los casos asociados a hurto a personas y secuestros exprés —categoría en la que suelen clasificarse estos hechos— se han priorizado en los últimos días.

Los nuevos códigos QR y la estrategia con la que el Distrito pretende frenar la avanzada de los paseos millonarios en Bogotá

Luego del mediático caso de Diana Ospina se han difundido una serie de casos similares. Es por esto que el alcalde Carlos Fernando Galán inauguró la herramienta Zonas Seguras, que ofrece a la ciudad puntos verificados para usar un taxi con seguridad.

Según el Distrito, esta estrategia busca fortalecer la prevención del delito con el uso de información oficial de la Policía.

En la presentación de la herramienta, la Alcaldía reveló que se articula el sistema de monitoreo de la ciudad con la operatividad de la Policía Metropolitana de Bogotá.

La herramienta fue presentada este lunes por el alcalde de Bogotá en compañía de su equipo. Foto: Alcaldía de Bogotá

Paso a paso: ¿Cómo usar la herramienta?

Ingreso a la plataforma oficial

El usuario debe acceder al portal de la Secretaría Distrital de Seguridad o al enlace habilitado dentro de la página de la Alcaldía Mayor. Allí encontrará el módulo Zonas Seguras con un mapa interactivo.

Activar ubicación en tiempo real

La herramienta permite activar la geolocalización para identificar la posición actual del usuario dentro del mapa de Bogotá. Esto facilita visualizar qué puntos cercanos cuentan con monitoreo reforzado.

Consulta de zonas priorizadas

En el mapa se destacan sectores con presencia de cámaras del C4, CAI cercanos o patrullaje reforzado de la Policía. Estos puntos pueden servir como referencia al momento de abordar o descender de un vehículo.

Planificación de rutas

Antes de iniciar un trayecto, el ciudadano puede revisar si su punto de origen o destino se encuentra en una zona priorizada y, de no ser así, optar por ubicaciones cercanas con mayor presencia institucional.

Canales de reporte

Desde el mismo entorno digital se recuerdan los canales oficiales para emergencias, como la línea 123, en caso de detectar situaciones sospechosas.

¿Son seguras las aplicaciones de transporte? Los trucos secretos que puede activar para salvarse del ‘paseo millonario’

La estrategia de la Alcaldía fue denominada como un “visor digital” que permite consultar áreas de la ciudad donde existe mayor presencia policial, cámaras de videovigilancia conectadas al Centro de Comando, Control, Comunicaciones y entornos priorizados para acompañamiento institucional.

Esta herramienta busca que los ciudadanos puedan planificar sus recorridos con mayor información, especialmente al solicitar transporte público individual, servicios por plataforma o al desplazarse en horarios nocturnos, cuando suelen aumentar los riesgos asociados al paseo millonario.