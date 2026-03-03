Bogotá

Paso a paso para usar Zonas Seguras, la nueva herramienta de Bogotá que busca frenar los paseos millonarios

La estrategia fue presentada por el alcalde Carlos Fernando Galán. Este es el paso a paso para hacer uso de la alternativa vial.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Camilo Eduardo Velásquez

Camilo Eduardo Velásquez

3 de marzo de 2026, 1:11 p. m.
Zonas Seguras es la nueva plataforma de la Alcaldía.
Zonas Seguras es la nueva plataforma de la Alcaldía. Foto: Composición SEMANA | La República / Getty

El delito conocido como paseo millonario es una de las modalidades de hurto que más preocupa a la ciudadanía de Bogotá.

Comunicados oficiales de la Policía Nacional de Colombia aseguran que los casos asociados a hurto a personas y secuestros exprés —categoría en la que suelen clasificarse estos hechos— se han priorizado en los últimos días.

Los nuevos códigos QR y la estrategia con la que el Distrito pretende frenar la avanzada de los paseos millonarios en Bogotá

Luego del mediático caso de Diana Ospina se han difundido una serie de casos similares. Es por esto que el alcalde Carlos Fernando Galán inauguró la herramienta Zonas Seguras, que ofrece a la ciudad puntos verificados para usar un taxi con seguridad.

Según el Distrito, esta estrategia busca fortalecer la prevención del delito con el uso de información oficial de la Policía.

Vehículos

Movilidad en Bogotá este martes, 3 de marzo: camión varado detiene el tráfico hacia el sur

Bogotá

Nueva recuperación del espacio público en Puente Aranda: desarme de cambuches, incautación de armas y limpieza de andenes

Bogotá

Concejo de Bogotá aprobó proyecto de acuerdo que prohíbe el consumos de sustancias psicoactivas en parques recreativos

Vehículos

Los carros que tienen pico y placa en Bogotá, el miércoles 4 de marzo

Bogotá

Localidades en Bogotá donde puede encontrar un arriendo barato si gana el salario mínimo

Bogotá

Pasajes gratis en TransMilenio: así puede activar sus recargas de marzo en las estaciones

Bogotá

Manifestaciones en Bogotá: SEMANA conoce las razones de la protesta en la calle 72 con Caracas

Vehículos

Rota pico y placa en Cali este miércoles, 4 de marzo: revise para evitar comparendos

Cali

¿Cansado de los piques ilegales? Así puede reportarlos en la ciudad de Cali

Medellín

¿Por qué hay imágenes de la Virgen en el Metro de Medellín? La historia de la fe que ayudó a blindar el sistema en tiempos de violencia

En la presentación de la herramienta, la Alcaldía reveló que se articula el sistema de monitoreo de la ciudad con la operatividad de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Nueva estrategia contra el paseo millonario
La herramienta fue presentada este lunes por el alcalde de Bogotá en compañía de su equipo. Foto: Alcaldía de Bogotá

Paso a paso: ¿Cómo usar la herramienta?

  1. Ingreso a la plataforma oficial

El usuario debe acceder al portal de la Secretaría Distrital de Seguridad o al enlace habilitado dentro de la página de la Alcaldía Mayor. Allí encontrará el módulo Zonas Seguras con un mapa interactivo.

  • Activar ubicación en tiempo real

La herramienta permite activar la geolocalización para identificar la posición actual del usuario dentro del mapa de Bogotá. Esto facilita visualizar qué puntos cercanos cuentan con monitoreo reforzado.

  • Consulta de zonas priorizadas

En el mapa se destacan sectores con presencia de cámaras del C4, CAI cercanos o patrullaje reforzado de la Policía. Estos puntos pueden servir como referencia al momento de abordar o descender de un vehículo.

  • Planificación de rutas

Antes de iniciar un trayecto, el ciudadano puede revisar si su punto de origen o destino se encuentra en una zona priorizada y, de no ser así, optar por ubicaciones cercanas con mayor presencia institucional.

  • Canales de reporte

Desde el mismo entorno digital se recuerdan los canales oficiales para emergencias, como la línea 123, en caso de detectar situaciones sospechosas.

¿Son seguras las aplicaciones de transporte? Los trucos secretos que puede activar para salvarse del ‘paseo millonario’

La estrategia de la Alcaldía fue denominada como un “visor digital” que permite consultar áreas de la ciudad donde existe mayor presencia policial, cámaras de videovigilancia conectadas al Centro de Comando, Control, Comunicaciones y entornos priorizados para acompañamiento institucional.

Esta herramienta busca que los ciudadanos puedan planificar sus recorridos con mayor información, especialmente al solicitar transporte público individual, servicios por plataforma o al desplazarse en horarios nocturnos, cuando suelen aumentar los riesgos asociados al paseo millonario.

Nueva estrategia contra el paseo millonario
Nueva estrategia contra el paseo millonario Foto: Alcaldía de Bogotá

Más de Bogotá

Tractocamión averiado detiene la movilidad al sur de la capital. - X (@BogotaTransito)

Movilidad en Bogotá este martes, 3 de marzo: camión varado detiene el tráfico hacia el sur

Recuperación del espacio público en Puente Aranda.

Nueva recuperación del espacio público en Puente Aranda: desarme de cambuches, incautación de armas y limpieza de andenes

Esta marihuana salió de los invernadores que existen en las zonas rurales de los municipios del norte del Cauca.

Concejo de Bogotá aprobó proyecto de acuerdo que prohíbe el consumos de sustancias psicoactivas en parques recreativos

La medida del pico y placa busca mejorar la movilidad en la ciudad.

Los carros que tienen pico y placa en Bogotá, el miércoles 4 de marzo

Arriendo / Billetes

Localidades en Bogotá donde puede encontrar un arriendo barato si gana el salario mínimo

Los pasajes deben ser activados cada mes en las tarjetas TuLlave personalizadas.

Pasajes gratis en TransMilenio: así puede activar sus recargas de marzo en las estaciones

x

Manifestaciones en Bogotá: SEMANA conoce las razones de la protesta en la calle 72 con Caracas

El incremento que entra en vigencia es de $350 pesos.

Alcalde Galán explica los motivos de los bloqueos de TransMilenio, al norte de Bogotá

Cielo parcialmente nublado en la mañana, lluvias ligeras por la tarde en el norte y occidente, con temperatura máxima de 20 °C y mínima de 12 °C.

Bogotá hoy: sol, nubes y algunas lloviznas en la tarde

Noticias Destacadas