Supersalud revela avances tras intervención del Hospital San Francisco de Asís de Quibdó: atiende a unos 80.000 usuarios

La Superintendencia Nacional de Salud anunció en la mañana de este 12 de marzo los distintos avances que se han dado tras la intervención hecha en el Hospital Departamental San Francisco de Asís de Quibdó, el cual se encuentra en estricto control por la entidad.

Dicho establecimiento, que atiende unos 80.000 usuarios bajo el régimen subsidiado y contributivo en el departamento del Chocó, ha demostrado avances significativos.

“Durante el seguimiento técnico realizado por la Dirección de Medidas Especiales para Prestadores, la Supersalud verificó mejoras en la atención pediátrica, destacándose que en 2026, el hospital no ha registrado muertes por causas asociadas a desnutrición, resultado del fortalecimiento del servicio y del acompañamiento técnico bajo la estrategia de hospital padrino, liderada por la ESE San José de Maicao (La Guajira)”, precisó la entidad.

La SuperSalud evidenció una recuperación en el centro hospitalario. Foto: Superintendencia de Salud

Adicional a ello, la Supersalud detalló que tras las visitas, la SuperSalud identificó que el servicio de urgencias llegó a registrar una ocupación del 185 %, frente a lo cual la Supersalud verificó el refuerzo del equipo humano con diez profesionales de la salud: cuatro médicos generales, cuatro auxiliares de enfermería y dos enfermeras.

Ahora, tras la situación se evidenció que la comunidad ahora cuenta con especialidades médicas que antes no estaban disponibles de forma permanente, como neurocirugía, urología, medicina de urgencias y dermatología.

Son varios los servicios a los que tienen acceso. Foto: agencia 123rf

Adicional a ello, la Supersalud también detalló una reducción en tiempos diagnósticos. Ahora, el tiempo de entrega de resultados pasó de cuatro días a máximo 24 horas para pacientes hospitalizados, mientras que para usuarios ambulatorios se redujo de ocho días a un máximo de dos días. Estos avances se dan en procesos como tomografías y mamografías.

“En materia de atención en territorio, la Supersalud identificó que la Nueva ESE Hospital San Francisco de Asís activó 15 Equipos Básicos de Salud en municipios como Acandí, Belén de Bajirá y Unguía, desarrollando acciones de prevención, activación de las Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS) y toma de exámenes clínicos, acercando los servicios de salud a las comunidades rurales”, precisó la Supersalud.