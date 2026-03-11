Tribunal ordenó la suspensión provisional del traslado de seis millones de pacientes a la Nueva EPS

El Tribunal Administrativo de Antioquia emitió medidas cautelares y ordenó la suspensión provisional del traslado de cerca de seis millones de pacientes a la Nueva EPS y a otras prestadoras del servicio de salud en todo el territorio nacional.

De esta forma, se frenaron provisionalmente, y mientras se toma una decisión de fondo, los alcances del Decreto 182 de 2026 del Ministerio de Salud y Protección Social.

La Sección Tercera del Tribunal tomará en los próximos días una decisión frente a la acción popular que reclamó la protección de los intereses colectivos a la moralidad administrativa, el patrimonio público, la salud, el acceso a servicios públicos y la infraestructura.

Esta es la decisión completa