Nueva EPS niega supuesto “cartel del cáncer” y defiende la atención a los pacientes por parte de Clinaltec en Ibagué

La Nueva EPS se pronunció en la mañana de este jueves, informando a sus afiliados y aclarando una polémica que se había gestado hace algunos días, tras la denuncia de una congresista en la que se aseguraba una supuesta cartelización de procedimientos y exámenes relacionados al cáncer que son de alto costo, en la ciudad de Ibagué.

En el pronunciamiento, la entidad aclaró que la distribución de la atención obedece al comportamiento de la demanda y a la disponibilidad de capacidad instalada en la institución que, actualmente, cuenta con los recursos necesarios para responder de manera adecuada a las necesidades de nuestros afiliados.

La EPS aseguró que no existe el "cartel de la oncología". Foto: Nueva Eps

Aseguran además que los criterios técnicos y de contratación con la IPS Clinaltec, envuelta en la polémica, se basan exclusivamente en la capacidad técnica, resolutiva y de cobertura.

Katherine Miranda le exige al ministro Jaramillo explicar remisión de pacientes oncológicos de la Nueva EPS a Ibagué

“Esto ha permitido garantizar la oportunidad en la atención para los usuarios que quieren un servicio altamente especializado y que pocas instituciones en el país están en capacidad de ofrecer”, agregó la entidad.

Tras estas razones, la EPS rechazó de manera categórica cualquier tipo de insinuación relacionada con la existencia de un supuesto “cartel de la oncología”. Reiteraron su compromiso con la transparencia con aliados que prestan sus servicios bajo los más altos estándares técnicos y éticos.

Aseguran que los criterios de contratación con la IPS se basan exclusivamente en su capacidad técnica, resolutiva y de cobertura. Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

¿Cuál es la polémica alrededor del “cartel del cáncer”?

Hace algunos días, la congresista Katherine Miranda denunció un posible esquema irregular de concentración de exámenes de alto costo en el sistema de salud.

Aseguró que tras recopilar información pudo determinar que,la Clínica Clinaltec, que se encuentra ubicada en Ibagué, habría concentrado de manera masiva exámenes PET-CT (tomografía por emisión de positrones combinada con tomografía computarizada, para detectar cáncer) los cuales solo habrían sido remitidos por la Nueva EPS desde distintas regiones del país, en su gran mayoría correspondientes a pacientes oncológicos.

Clinaltec explica remisiones de pacientes de la Nueva EPS a Ibagué: “Somos la única institución de la región con la capacidad tecnológica”

Aseguró que tras revisar las cifras se determinó un crecimiento exponencial de estas solicitudes. En 2023, se habían recibido 176 pacientes. Para 2025 la cifra aumentó a 1.846 pacientes. Es decir, un aumento de casi 1.000%.

La denuncia fue hecha por la congresista Katherine Miranda. Foto: SEMANA