Empresas

Nueva EPS niega supuesto “cartel del cáncer” y defiende la atención a los pacientes por parte de Clinaltec en Ibagué

La entidad respondió este jueves 5 de marzo tras una denuncia que se ha vuelto polémica en los últimos días.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
5 de marzo de 2026, 10:52 a. m.
La EPS se pronunció tras las denuncias.
La EPS se pronunció tras las denuncias. Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

La Nueva EPS se pronunció en la mañana de este jueves, informando a sus afiliados y aclarando una polémica que se había gestado hace algunos días, tras la denuncia de una congresista en la que se aseguraba una supuesta cartelización de procedimientos y exámenes relacionados al cáncer que son de alto costo, en la ciudad de Ibagué.

En el pronunciamiento, la entidad aclaró que la distribución de la atención obedece al comportamiento de la demanda y a la disponibilidad de capacidad instalada en la institución que, actualmente, cuenta con los recursos necesarios para responder de manera adecuada a las necesidades de nuestros afiliados.

Cambios en la red de proveedores de pacientes con hemofilia.
La EPS aseguró que no existe el "cartel de la oncología". Foto: Nueva Eps

Aseguran además que los criterios técnicos y de contratación con la IPS Clinaltec, envuelta en la polémica, se basan exclusivamente en la capacidad técnica, resolutiva y de cobertura.

Katherine Miranda le exige al ministro Jaramillo explicar remisión de pacientes oncológicos de la Nueva EPS a Ibagué

“Esto ha permitido garantizar la oportunidad en la atención para los usuarios que quieren un servicio altamente especializado y que pocas instituciones en el país están en capacidad de ofrecer”, agregó la entidad.

Empresas

Jaime y Gabriel Gilinski se convierten en los mayores accionistas de GeoPark, con miras a Venezuela

Empresas

Producción de café tuvo fuerte caída en febrero. Exportaciones también estuvieron en negativo. ¿Qué pasó?

Empresas

MinTrabajo ordenó labores de inspección a Movistar por plan de retiro para sus empleados tras el proceso de fusión con Tigo

Empresas

Cotelco anuncia que el sector turístico y hotelero ha perdido 109.000 empleos en los últimos 8 meses

Empresas

Ecopetrol registró fuerte caída de utilidades en 2025. Ganancias se contrajeron 60 % en el cuarto trimestre

Empresas

SIC investigará a Farmatodo por posible infracción en fallas del servicio de pago y precios superiores a los informados

Empresas

Hablan las IPS en SEMANA tras decreto que reorganiza el sistema de salud: “En este momento es inviable y riesgoso”

Política

Katherine Miranda le exige al ministro Jaramillo explicar remisión de pacientes oncológicos de la Nueva EPS a Ibagué

Nación

Exclusivo: la familia del niño Kevin Acosta denunciará al presidente Gustavo Petro, al ministro de Salud y al gerente de la Nueva EPS

Salud

Nueva EPS anuncia cambio en la red de prestadores para pacientes con hemofilia

Tras estas razones, la EPS rechazó de manera categórica cualquier tipo de insinuación relacionada con la existencia de un supuesto “cartel de la oncología”. Reiteraron su compromiso con la transparencia con aliados que prestan sus servicios bajo los más altos estándares técnicos y éticos.

Aseguran que los criterios de contratación con la IPS se basan exclusivamente en su capacidad técnica, resolutiva y de cobertura.
Aseguran que los criterios de contratación con la IPS se basan exclusivamente en su capacidad técnica, resolutiva y de cobertura. Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

¿Cuál es la polémica alrededor del “cartel del cáncer”?

Hace algunos días, la congresista Katherine Miranda denunció un posible esquema irregular de concentración de exámenes de alto costo en el sistema de salud.

Aseguró que tras recopilar información pudo determinar que,la Clínica Clinaltec, que se encuentra ubicada en Ibagué, habría concentrado de manera masiva exámenes PET-CT (tomografía por emisión de positrones combinada con tomografía computarizada, para detectar cáncer) los cuales solo habrían sido remitidos por la Nueva EPS desde distintas regiones del país, en su gran mayoría correspondientes a pacientes oncológicos.

Clinaltec explica remisiones de pacientes de la Nueva EPS a Ibagué: “Somos la única institución de la región con la capacidad tecnológica”

Aseguró que tras revisar las cifras se determinó un crecimiento exponencial de estas solicitudes. En 2023, se habían recibido 176 pacientes. Para 2025 la cifra aumentó a 1.846 pacientes. Es decir, un aumento de casi 1.000%.

ED 2275
La denuncia fue hecha por la congresista Katherine Miranda. Foto: SEMANA

Más de Empresas

GABRIEL GILINSKI Y JAIME GILINSKI

Jaime y Gabriel Gilinski se convierten en los mayores accionistas de GeoPark, con miras a Venezuela

a

Producción de café tuvo fuerte caída en febrero. Exportaciones también estuvieron en negativo. ¿Qué pasó?

TIgo Movistar

MinTrabajo ordenó labores de inspección a Movistar por plan de retiro para sus empleados tras el proceso de fusión con Tigo

SIC anunció medidas contra Cotelco.

Cotelco anuncia que el sector turístico y hotelero ha perdido 109.000 empleos en los últimos 8 meses

Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol.

Ecopetrol registró fuerte caída de utilidades en 2025. Ganancias se contrajeron 60 % en el cuarto trimestre

Fachada Farmatodo Carrera 11 Calle 73

SIC investigará a Farmatodo por posible infracción en fallas del servicio de pago y precios superiores a los informados

Jorge Toro, de la asociación de IPS, pide claridad sobre quién pagará 12,6 billones de pesos que deben las EPS a las clínicas.

Hablan las IPS en SEMANA tras decreto que reorganiza el sistema de salud: “En este momento es inviable y riesgoso”

La plataforma presenta fallas desde las primeras horas de la mañana.

DiDi abre nuevas vacantes laborales en Colombia

acciones Ecopetrol

Ecopetrol se pronuncia luego de que fondo noruego vendiera su participación en la empresa por “violaciones a derechos humanos”

Noticias Destacadas