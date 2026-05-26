El presidente Gustavo Petro ha hecho distintos pronunciamientos sobre las elecciones que vivirá el país el próximo 31 de mayo en la primera vuelta presidencial. El mandatario ha sido criticado por algunos sectores por una supuesta incidencia indebida en política y ya han llegado denuncias en su contra a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes para que sea investigado por esos hechos.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, negó que Gustavo Petro esté participando indebidamente en política

En un “diálogo social” que tuvo con pescadores y comunidades productivas de Ciénaga, Magdalena, volvió a referirse al tema. “Votamos por la vida o votamos por la muerte. Bueno hasta ahí, que ya me quieren procesar. Vida no es el nombre de un candidato y muerte tampoco, pero hay que pensarlo porque si no quieren matar a nuestros propios hijos”, afirmó Petro.

En las últimas horas, el presidente hizo otro comentario sobre las elecciones. El mandatario compartió un video en el que se exalta su gobierno y se pide la continuidad de sus ideas, sobre el cual dijo: “Ojalá el impulso de este Gobierno para una sociedad más democrática, justa y que abra oportunidades para la gente continúe. Los gobiernos terminan, pero las energías se transforman”, afirmó Petro.

Al ministro del Interior, Armando Benedetti, le preguntaron por esas declaraciones y defendió al mandatario. Según Benedetti, no se trataría de una incidencia en política, sino que simplemente estaba haciendo un “análisis” sobre las elecciones.

“El Gobierno dice que no ha habido participación en política, el presidente lo único que ha hecho es hablar o hacer un análisis de algunos espectros políticos como lo es el centro, la derecha o la izquierda”, afirmó Benedetti.

Armando Benedetti dijo que Petro estaba haciendo un "análisis" de las elecciones. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

El ministro del Interior cuestionó que Claudia López, quien denunció a Petro, estaría buscando protagonismo de cara a la primera vuelta presidencial. “Va y dice unas cosas donde no se van a tomar las decisiones”, cuestionó.

Para Benedetti, Petro y los funcionarios públicos podrían hablar del panorama político siempre y cuando no pidan votar por determinado candidato. “No está escrito que el presidente no pueda opinar, intervenir es pedir que voten por este candidato o no voten por el otro candidato, cuando lo descalifique o hable cosas que tengan que ver con pronunciamientos contra la persona”, agregó.

A pesar de esas explicaciones, desde distintos sectores han cuestionado al mandatario pues es claro que Iván Cepeda, del Pacto Histórico, representa la continuidad del Gobierno Petro, por lo que estaría incidiendo para que los colombianos apoyen el próximo domingo al candidato que mantendría su legado una vez termine su mandato.

En el evento en Ciénaga, el presidente cuestionó el Fondo Adaptación y le pidió al director de la Aunap conversar con esa entidad para solucionar los problemas de los pescadores en esa región y prevenir lo que pueda suceder con el fenómeno de El Niño que se espera para el segundo semestre del año.