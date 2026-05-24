Más de 1,4 millones de colombianos en el exterior podrán votar desde este lunes en las presidenciales de 2026

La cuenta regresiva para la primera vuelta presidencial de 2026 ya comenzó fuera de Colombia. La Registraduría Nacional confirmó que desde este lunes, 25 de mayo, arrancarán oficialmente las votaciones en el exterior para elegir presidente y vicepresidente de la República para el periodo 2026-2030. La jornada se extenderá durante seis días y finalizará el domingo 31 de mayo.

Puestos de votación en el exterior: así puede consultar cuál es su lugar para las elecciones presidenciales 2026

Luego de anunciar la instalación de nuevos puestos de votación, el Registrador, Hernán Penagos, pidió el acompañamiento integral del Estado. Foto: Registraduria - API

De acuerdo con el boletín oficial de la entidad, un total de 1.414.661 colombianos residentes en otros países quedaron habilitados para participar en las elecciones. De ellos, 777.343 son mujeres y 637.318 hombres.

Para garantizar el proceso electoral, la Registraduría instaló 253 puestos de votación distribuidos en 67 países. Entre el 25 y el 30 de mayo funcionarán 1.489 mesas de votación, mientras que para el domingo 31 de mayo se habilitarán 2.181 mesas.

En Popayán la participación en las elecciones legistivas fue masiva, como se evidenció en los puestos de votación. Foto: Francisco Calderón

Estados Unidos será el país con mayor número de colombianos habilitados para votar: 454.262 ciudadanos podrán acudir a las urnas en 57 puestos y 684 mesas. España aparece en segundo lugar con 307.996 votantes, seguida de Venezuela, donde el censo electoral asciende a 180.782 personas. Canadá, Chile, Ecuador y Panamá también registran comunidades colombianas numerosas con capacidad electoral relevante.

El proceso electoral en el exterior tendrá horarios unificados entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, según la hora local de cada país. Además, la Registraduría recordó que el único documento válido para votar será la cédula de ciudadanía, ya sea la amarilla con hologramas o la versión digital, presentada físicamente o desde el dispositivo móvil. El pasaporte, la libreta militar, la contraseña y otros documentos no serán aceptados para sufragar.

Registraduría Nacional acelera despliegue operativo a una semana de las elecciones presidenciales en Colombia. Foto: Jorge Eduardo Morales Henao

La entidad también informó que los ciudadanos podrán consultar su puesto de votación a través de la aplicación oficial ‘aVotar’, disponible en Google Play y App Store, además del chatbot institucional y la página web oficial de la Registraduría.

Los resultados preliminares de la votación en el exterior comenzarán a divulgarse el domingo 31 de mayo a partir de las 4:00 de la tarde, hora colombiana, una vez avance el cierre de urnas en distintos países.